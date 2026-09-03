Mourinho, enfurismat per la condemna a Asencio: «Un jugador del Reial Madrid ho és els 12 mesos de l'any»

"Un jugador del Reial Madrid ho és les 24 hores del dia, els 7 dies de l'any i els 12 mesos de l'any". Amb aquesta contundència s'ha expressat Jose Mourinho sobre la condemna a una multa de 14.000 euros i la retirada del carnet de conduir durant vuit mesos al futbolista Raúl Asencio per conduir begut i multiplicar per quatre la taxa d'alcoholèmia permesa durant les vacances d'estiu a Gran Canària.
L'entrenador blanc ha confirmat que el club li ha obert un expedient a Asencio, a qui ha recriminat que no hagi tingut en compte que tots els actes fora del terreny de joc tenen un impacte directe en el prestigi de l'entitat. "No estic feliç -amb la situació- i els errors es cometen, però si se n'acumulen, la cosa canvia", ha reblat en referència a les polèmiques que arrossega el defensa.
La condemna ha arribat en ple procediment judicial a la plaça número 5 de la Secció Penal del Tribunal d'Instància de Las Palmas de Gran Canària, que comença a jutjar aquest dijous Asencio i tres companys del planter del Reial Madrid -Ferran Ruiz, Juan Rodríguez i Andrés García- en què se l'acusa de revelació de secrets per la distribució d'un vídeo sexual de dues noies, una menor d'edat, sense el seu consentiment.
La Fiscalia demana dos anys, sis mesos i un dia de presó per a Asencio, com també una multa. Els seus companys estan acusats, a més, d'un delicte de distribució de pornografia infantil. Si bé, ell compta amb el perdó de l'ofès, una causa d'extinció de la responsabilitat criminal en determinats delictes on la persona victimitzada pot perdonar l'autor, la qual cosa fa que s'acabi el procediment penal. Si les víctimes ratifiquen aquest perdó davant del jutge, el jugador quedarà exculpat.
Un estiu convuls per a Raúl Asencio
L'estiu del defensa blanc no ha estat tranquil en cap àrea, ja que també va protagonitzar una polèmica després que es filtressin imatges seves al casino. Mentrestant, l'arribada de Mourinho a la banqueta del Santiago Bernabéu l'ha relegat a una posició testimonial a la plantilla del Reial Madrid i no suma cap minut aquesta temporada. Si bé, tampoc ha sortit ni traspassat ni venut en el mercat de fitxatges que va tancar aquest dimarts a les 23.59 hores a la Lliga, per la qual cosa continuarà formant part de la plantilla madridista, com a mínim, fins al mercat d'hivern.