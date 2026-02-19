L'NBA s'oblida del timbaler del Bruc: inclou Catalunya com a part de França en un mapa

Catalunya s'ha convertit en un protagonista inesperat de l'última edició de l'All-Star de l'NBA que es va celebrar el cap de setmana passat a Los Angeles. Això, després que la lliga hagi compartit el vídeo a les xarxes socials de la presentació d'una de les principals estrelles, el francès Victor Wembanyama. Un vídeo que ha destapat un error polèmic.
Com és habitual, les competicions esportives exploten cada detall per oferir el màxim espectacle als aficionats i, a l'All-Star, la presentació dels jugadors seleccionats és un dels moments clau. Si bé, quan va ser el torn de Wembanyama, l'NBA es va equivocar i fa representar França amb un mapa del segle XI, quan la meitat nord de Catalunya formava part del regne.
"Només els estatunidencs podrien haver comès un error així", es queixen els seguidors francesos a les xarxes socials. I és que fins i tot el president de la República, Emmanuel Macron, n'ha fet befa en una publicació a X. "Vull tranquil·litzar els nostres veïns -Espanya-: no ens apropiarem del mapa", ha dit.
Qui va ser el timbaler del Bruc?
L'última vegada que Catalunya va formar part de França va ser el segle XIX, quan Napoleó la va annexionar després de la Guerra del Francès, que va acabar amb l'annexió el 1812. Si bé, l'oposició catalana va fer que, entre 1813 i 1814, les tropes napoleòniques es retiressin i es reinstaurés la monarquia espanyola de Ferran VII.
És en aquesta etapa quan neix la llegenda del timbaler del Bruc. Les batalles més importants havien estat precisament les del Bruc, a prop del massís de Montserrat, i la llegenda diu que un jove va fer ressonar el seu timbal i la muntanya en va amplificar el so, fent creure els francesos que s'enfrontaven a un exèrcit més gran. Alguns historiadors apunten que la figura es basa en la personalitat històrica d'Isidre Lluçà i Casanoves, un timbaler de Santpedor, però no hi ha proves definitives.