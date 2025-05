L'última aventura de Víctor Valdés a les banquetes dura quatre partits

Quatre partits. Aquest és el resum de l'última aventura de Víctor Valdés a les banquetes. L'exporter del Barça va agafar els comandaments del Reial Àvila fa tot just unes setmanes i, per voluntat pròpia, ja ha deixat l'equip. La decisió sorprèn especialment perquè el de l'Hospitalet s'havia compromès a acabar el curs i dirigir l'equip també la temporada que ve.

Valdés va ser presentat el passat 24 d'abril com a nou tècnic del Reial Àvila per encara el tram decisiu de la temporada. L'equip es trobava a Segona Federació, en quarta posició i amb l'objectiu d'arribar als play-offs. Després de dirigir les dues últimes jornades de la lliga regular, va retrocedir una posició però va classificar l'equip per a l'eliminatòria d'ascens.

I les coses no anaven del tot malament. L'Àvila va guanyar per 2-0 el partit d'anada contra el Cacereño, però la tornada ha tingut un desenllaç dramàtic. Els rivals van empatar al minut 99, quan els de Valdés ja tenien coll avall la classificació, i després d'una pròrroga sense gols, l'Àvila va quedar eliminat per tenir una pitjor posició que el Cacereño en la lliga regular.

🗞️ 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | El Real Ávila CF comunica que el entrenador Víctor Valdés no continuará en el club la proxima temporada por deseo expreso.



👉 El entrenador ha comunicado mediante una carta al club su deseo de no continuar en el Real Ávila la próxima… pic.twitter.com/mo9hB1AMZr — Real Ávila CF (@RealAvilaCF) May 19, 2025

Amb el drama, Valdés ha tirat pel dret i, a través d'una carta, ha demanat plegar, una petició que el club ha acceptat. Valdés arribava a Ávila després de quatre anys fora de les banquetes i de marcar una època a la porteria del Barça. Durant la seva carrera com a futbolista va guanyar 21 títols (tres Champions) i cinc vegades el premi Zamora al porter menys golejat de la Lliga.

Ara bé, la realitat és que Valdés ha començat la seva carrera com a entrenador amb mal peu. Primer va entrenar el Moratalaz madrileny, amb bons resultats, però les seves experiències a l'Horta i al juvenil A del Barça van ser més aviat dolentes. Ara se li suma el pas efímer i accident per l'Àvila.