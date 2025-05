Quatre llegendes del Barça, a la llista dels deu millors futbolistes de la història

El debat sobre qui és el millor futbolista de la història és etern. Cadascú té la seva opinió i els colors de cada jugador influeixen en la tria. Ara bé, hi ha un òrgan de prestigi que ha volgut posar fi a aquesta discussió. La Federació Internacional d'Història i Estadística de Futbol (IFFHS) ha publicat recentment la llista dels deu millors futbolistes de la història, amb una àmplia presència blaugrana.

Com no podia ser d'altra manera, la primera llegenda del Barça que apareix a la llista és el millor futbolista de la història: Leo Messi. L'organisme considera que, quan l'argentí ja toca el final de la seva carrera, es pot considerar que passa per sobre de les dues icones del futbol del segle passat: Pelé se situa en segon lloc i Diego Armando Maradona en la tercera posició.

IFFHS ALL TIME TOP 10

more about this news visit: (https://t.co/8fnuQxVekm) pic.twitter.com/Ab81bfH9ip — IFFHS (@iffhs_media) May 18, 2025

El podi està copsat per dos jugadors amb passat al Barça, però no és l'única presència blaugrana al rànquing. Johan Cruyff es troba en la cinquena posició, per darrere de Cristiano Ronaldo, que es conforma amb el quart lloc. A la segona meitat de la taula hi apareix Ronaldo Nazário, també amb passat blaugrana, en sisè lloc; i Ronaldinho tanca la llista en desena posició. Zinedine Zidane (7è), Franz Beckenbauer (8è) i Alfredo Di Stéfano (9è) tanquen el rànquing.

La IFFHS també ha actualitzat el rànquing de les millors futbolistes de la història. Si bé l'èxit del Barça és massa vigent per a aparèixer al registre històric, per primer cop hi apareix una futbolista blaugrana. Aitana Bonmatí tanca el top-10 en un rànquing que encara està copsat per la brasilera Marta i completat per una majoria de futbolistes estatunidenques i alemanyes.