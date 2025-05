Raphinha compleix la seva promesa i recorre Montjuïc de genolls

Dies grans a Can Barça. La plantilla encara s'està recuperant de les celebracions per la victòria a la Lliga i de la rua de divendres passat pel doblet. Enmig d'aquesta festa blaugrana, un dels jugadors del primer equip masculí ha protagonitzat una imatge carregada de simbolisme.

Es tracta de Raphinha; el davanter del Barça ha recorregut de genolls el terreny de joc de l’Estadi Olímpic Lluís Companys com a mostra d’agraïment per la temporada viscuda. Ha estat la seva parella, Natalia Rodrigues, qui ha compartit el moment a les xarxes socials, acompanyat d’un missatge carregat d’emoció i fe: “Déu sap d’on ens ha tret i on ens ha col·locat”.

No és la primera vegada que el brasiler fa un gest semblant. L’any 2022, després d’aconseguir la permanència amb el Leeds United a la Premier League, Raphinha ja va recórrer de genolls part del camp del Brentford mentre la resta de l’equip celebrava amb l’afició. Aquest cop, el context ha estat ben diferent: el Barça ha acabat la temporada amb diversos èxits i Raphinha ha volgut complir la seva promesa religiosa a Montjuïc.

“Hem pregat junts i Déu ha respost. El privilegi, amor meu, és caminar amb tu cap a la meta”, ha escrit Rodrigues al seu compte d’Instagram, en un vídeo que mostra el futbolista avançant de genolls pel camp buit, en silenci i visiblement emocionat.