Messi escull el seu gol preferit: «Pel moment i pel que significava»

El millor jugador de la història del Barça i, per a molts, el de la història del futbol mundial, Leo Messi, ha protagonitzat múltiples gols de màxima rellevància. Ha marcat en finals del Mundial i de la Champions, en Clàssic contra el Reial Madrid, gols impossibles i gols a l'últim sospir. Si bé, té clar quin és el seu preferit, tal com ha revelat en una entrevista a l'Sport.

Es tracta del gol a la final de la Lliga de Campions del 2009 contra el Manchester United a Wembley. El partit arribava al minut 70 quan Xavi va conduir per la banda dreta de la frontal de l'àrea i va posar un centre tocat. Messi va entrar per l'esquena de la defensa i va rematar amb el costat esquerre del cap per superar el porter Edwin van der Sar. La imatge de la bota blava que li va caure i que va besar per celebrar el gol ha passat a la història.

Messi ha argumentat que aquell gol va ser molt especial "per tot el que significava". Segellava el títol de la Champions i un triplet que, més endavant, els de Pep Guardiola van ampliar fins al sextet. Com a curiositat, Xavi i Messi van planificar la jugada del gol mentre caminaven pel túnel de vestidors de Wembley per saltar al camp i començar la segona part.