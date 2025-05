Investiguen l'empresari José Elías per construir una mansió al parc forestal de la Serralada de Marina

Una jutgessa de Mataró investiga el propietari d'Audax Renovables i de La Sirena, José Elías, per construir una mansió de dos pisos amb piscina i una pista de pàdel al parc forestal de la Serralada de Marina, una zona d'especial protecció ambiental al Maresme, tal com ho ha confirmat El País aquest dijous. La casa al terme municipal de Tiana va ser edificada sense la sol·licitud prèvia de cap permís a l'Ajuntament i tot i l'ordre del consistori perquè s'aturessin.

La finca, que és la residència habitual d'Elías, ocupa una superfície de 9.170 metres quadrats a l'exclusiva urbanització del Mas-Ram i s'erigeix en terrenys de "matolls" i "improductius" però no urbanitzables on abans hi havia l'antiga masia vinícola de Can Sant Romà. De fet, encara conserva àmfores de vi i altres materials històrics, segons explica el mitjà esmentat.

La investigació afirma que els terrenys formen part de dos plans especials de protecció i millora de la Serralada de Marina i de la Conreria-Sant Mateu Céllecs. Això fa que sigui sol no urbanitzable, sinó que tenen la consideració de parc forestal. El febrer de 2018, la Policia Local de Tiana ja va constatar moviments de terres d'importància, la destrucció de construccions i una neteja intensa d'arbres sense permís, pel qual van ordenar que s'aturessin les obres. Si bé, Elías no va fer cas i les va finalitzar.