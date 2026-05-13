Mor de manera sobtada la subcampiona de la marató de Barcelona 2025

La corredora de fons etíop Yebrgual Melese ha mort aquest dimarts als 36 anys després de desplomar-se mentre s’entrenava a Addis Abeba, Etiòpia, segons ha confirmat la Federació Etíop d’Atletisme.
Encara no s'han fet públiques les causes de la seva mort, només que tot ha tingut lloc durant un dels entrenaments de l'atleta, que estava preparant-se per participar en la Marató d’Ottawa del 24 de maig. Melese va ser evacuada d’urgència a un centre hospitalari de la capital etíop, però els sanitaris no van poder revertir la situació.
L'etíop era considerada una de les grans especialistes africanes en proves de llarga distància, de fet, a Barcelona va quedar subcampiona a la Zurich Marató de 2025 amb un temps de 2:20:47, només un minut més tard que el de la guanyadora, la keniana Sharon Chelimo, que va fer el rècord de la cursa amb un temps de 2:19:33.
Malese també va destacar en altres maratons de prestigi com la de Praga, la de Houston i la de Shanghai, en què va quedar primera; més d’aconseguir quedar en segon lloc a la famosa Marató de Chicago del 2015. L'atleta etíop també va deixar empremta en la modalitat de mitja marató, amb dues victòries a la de París i un altre triomf destacat a Lisboa.
Les seves millors marques personals són en modalitats de fons com els 10.000 metres als Països Baixos, que va completar en 32:38; la mitja marató a Lisboa, que va acabar amb un temps de 1:07:18; o la Marató de Dubai del 2018, en què va fer 2:19:36, només uns segons després que la guanyadora Roza Dereje.