Mor un jugador de l'NBA de manera sobtada als 29 anys

Brandon Clarke, jugador de l'NBA i de Memphis Grizzlies, ha mort de manera sobtada als 29 anys. Així ho ha anunciat el seu equip, a través d'un comunicat en què no es donen més detalls sobre la causa de la mort.
"Estem desconsolats per la tràgica pèrdua de Brandon Clarke. Brandon va ser un company d’equip excepcional i una persona encara millor, i el seu impacte en l’organització i en la gran comunitat de Memphis no serà oblidat", han lamentat els Grizzlies. "Expressem el nostre més sentit condol a la seva família i als seus éssers estimats en aquests moments tan difícils".
Clarke va començar la seva trajectòria professional a la lliga nord-americana de bàsquet el 2019, quan es va incorporar a Memphis. Després de set anys competint amb la franquícia de Tennessee, l'ala-pivot s'havia consolidat com una peça important de l'equip.
"Brandon era una llum brillant a la nostra lliga, conegut pel seu increïble atletisme, el seu esperit competitiu i el seu caràcter genuí. La seva pèrdua deixa un buit profund a la família de l’NBA. Enviem el nostre més sincer condol a la seva família, als seus amics i a tota l’organització dels Memphis Grizzlies en aquests moments d’immens dolor", ha escrit Adam Silver, el comissionat de l'NBA.
La darrera temporada, Clarke només va poder disputar dos partits a causa d’una greu lesió al panxell, tot just després d’haver patit un trencament de lligaments l’any anterior. D’altra banda, Clarke va ser detingut el passat mes d’abril per fugir de la policia i per possessió i tràfic de substàncies controlades (kratom).