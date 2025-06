La corredora de llarga distància i experta en nutrició esportiva Cristina Saturnino ha mort de manera sobtada aquest dimecres, el dia del seu 36è aniversari, per causes que encara es desconeixen. La notícia arriba pocs dies després de la darrera carrera que va disputar, la marató de muntanya Zegama-Aizkorri 2025, que va acabar en poc més de sis hores, i ha suposat un xoc per a la comunitat runner, ja que era molt coneguda pels reptes extrems i la tasca de divulgació a les xarxes socials.

Saturnino va destacar, per exemple, després del confinament per recórrer l'anomenat anell ciclista de Madrid, de 64 quilòmetres, en cinc hores i mitja en solitari i sense avituallament. També ho va fer en la lluita contra la desinformació sobre nutrició, ja que era doctora en Ciències de l'Alimentació cum laude i utilitzava la repercussió als seus perfils per divulgar i donar consells.

Pel que fa a la trajectòria esportiva de Saturnino, destaquen les victòries en el Gran Trail de Peñalara, una de les cites més emblemàtiques del trail running a l'Estat. Allà va imposar-se en la categoria TEP, de 62 quilòmetres, i a la distància reina del GTP, de 104 quilòmetres. Fora d'Espanya, va consolidar-se com una habitual en diversos dels certàmens més prestigiosos.

De fet, era una de les figures més destacades del panorama espanyol en l'àmbit de la cursa de llarga distància i la formació acadèmica i la perspectiva cientifista li van permetre marcar la diferència. I és que, a banda de corredora, era professora universitària.

Ha estat la marca de calçat i roba esportiva que patrocinava a la corredora, Hoka, qui ha comunicat la defunció amb una emotiva publicació a Instagram. L'han descrit com "una dona única que va viure el seu somni i va arribar a llocs que mai havia imaginat" i han assegurat que el seu llegat "perdurarà per sempre".