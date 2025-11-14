Mor Xabier Azkargorta, mític exentrenador de l'Espanyol

Dia trist al món de l'esport. L'exjugador i exentrenador de futbol, Xabier Azkargorta, ha mort a 74 anys d'edat després d'una llarga malaltia. Vinculat a Catalunya -va graduar-se en Medicina i Cirugia per la Universitat de Barcelona i va jugar amb el RCD Espanyol- va acabar triomfant a Bolívia, on com a seleccionador nacional de futbol, va portar el país al seu primer Mundial.
Azkargorta va néixer a Guipúscoa i va fer carrera com a futbolista, tot i que va ser breu. Va jugar als dos grans equips del País Basc -Reial Societat i Athletic Club- però amb vint anys va patir una greu lesió al genoll que el va empènyer a la retirada.
Lluny de desentendre's del futbol va encetar la seva carrera com a entrenador en categories inferiors basques, però ràpidament va fer el salt a Catalunya. Primer dirigint el Nàstic de Tarragona -a Segona Divisió- i després l'Espanyol -a Primera-. Amb els pericos, a qui va dirigir durant dues temporades -1983-1984 i 1985-1986- es va convertir en l'entrenador més jove de la història de Primera Divisió. Tenia 29 anys.
El seu periple a les banquetes el va portar per altres equips d'Espanya; Sevilla, Valladolid o Tenerife, fins a acabar fent el salt al futbol de seleccions. A Bolívia es va convertir en heroi, classificant la selecció sud-americana pel Mundial de 1984. Fins i tot es va demanar que fos Ministeri d'Educació, Sanitat i Esport, càrrec que va rebutjar.
Va acabar la seva trajectòria com a entrenador fent ruta per diversos països com Xile, Japó o Mèxic, per acabar vivint a Bolívia. País que el va acollir per feina i on va convertir-se en heroi, tot i que les primeres passes les va fer entre el País Basc i Catalunya.