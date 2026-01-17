Pep Guardiola i Sergio Busquets s'endinsen en el mercat de l'habitatge

Quan els futbolistes pengen les botes se'ls obre un món desconegut, un dia a dia sense tenir l'obligació d'anar a entrenar o fer bondat amb el menjar. És conegut per molts que hi ha exjugadors que es mantenen en l'elit del futbol sent entrenadors, directors esportius, n'hi ha d'altres que desapareixen dels focus i quan tornen a sortir en algun esdeveniment públic sorprèn el seu estat físic, i també n'hi ha que descarrilen com Dani Alves o altres que s'introdueixen en excés al món de la nit.
Una pràctica habitual dels exfutbolistes és trobar una altra font d'ingressos o ampliar els seus esforços en altres fonts de riquesa més enllà del futbol, ja sigui invertit en el totxo, obrint una empresa de vins, de roba o es posen a cantar amb el somni de guanyar un Grammy com Sergio Ramos. El fet és que dos culers icònics com Pep Guardiola i Sergio Busquets, qui ha penjat les botes aquesta temporada, s'han endinsat de ple en el mercat de l'habitatge.
Dos cervells futbolístics que sumen forces
El de Santpedor i el de Badia del Vallès han sumat forces i han entrat en l'accionariat de l'empresa cotitzada en inversió Alquiler Seguro, especialitzada en la gestió del parc d'habitatge assequible. Ambdós van aprofitar una ampliació de capital impulsada el maig del 2025 i duta a terme davant notari aquest desembre. Ara, cada un posseeix el 14,21% de l'empresa, la qual cosa suposa que entre els dos catalans gairebé tenen un terç de l'entitat.
L'ampliació de capital va suposar un augment de 4,9 milions d'euros de valor nominal, a través de 450.044 noves accions emeses a un preu d'11,11 euros i actualment l'empresa té un capital social de 9,5 milions. La inversió dels dos cervells futbolístics es va dur a terme mitjançant Buga Seler S.L. -Sergio Busquets- i 08022003 Limited, per part de Guardiola. Tot i ser un dels majors accionistes, la majoria de l'empresa encara recau sobre Alquiler Seguro (52,63%), de la qual un 23% el posseeix el president de l'empresa Antonio Carroza, qui l'accionista individual més potent.
Què és Alquiler Seguro?
Des del web d'Alquiler Seguro detallen que l'empresa ofereix una gestió completa del lloguer, ocupant-se de tot el procés des de la promoció de l’habitatge fins a la selecció de l’inquilí, la signatura del contracte i la resolució d’incidències. A més, garanteix als propietaris el cobrament puntual de la renda cada mes, fins i tot en cas d’impagament, i permet avançar fins a 60 mesos de lloguer. També proporciona assessorament legal i administratiu continu i un servei personalitzat per ajudar els inquilins a trobar habitatges adaptats a les seves necessitats i pressupost, amb un procés segur i transparent.