Pogačar abandona la Vuelta per una caiguda en la vuitena etapa

El ciclista eslovè Tadej Pogačar, líder de la Vuelta, ha caigut aquest dissabte en la vuitena etapa, a 33 quilòmetres de la meta, per la qual cosa no ha pogut continuar i ha hagut d'abandonar la competició.
El cinc vegades campió del Tour de França, després de la seva victòria fa poc més d'un mes, llueix el mallot vermell des del primer dia, a la contrarellotge de Mònaco. Aquest dimarts, a Andorra, ja va donar un bon cop a la carrera general amb quatre minuts per davant d'Enric Mas, del Movistar Team, i va tornar a guanyar la sisena etapa a Castelló.
Aquest dissabte ha caigut quan el gruix de corredors enfilava el port de Barx. Pogačar ha xocat contra altres corredors i, tot i que diversos ciclistes també han caigut, només l'eslovè ha estat incapaç de posar-se dempeus. El corredor d'UAE Team Emirates-XRG ha estat atès i ha intentat reprendre la marxa, però ho ha descartat.
Pogačar, que tornava a la Volta set anys després, ha sortit en ambulància de la competició amb una gran ferida a l'espatlla esquerra. L'eslovè té un traumatisme cranioencefàlic i una fractura clavicular que li impedeix moure el braç esquerre, fet que podria implicar tractament quirúrgic per recuperar-se. La seva caiguda deixa el relleu del lideratge en mans d'Enric Mas.