Barcelona ha inaugurat aquest dijous el Fan Park del Grand Départ del Tour de França 2026, al passeig de Lluís Companys, que durant quatre dies serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. L'espai ofereix activitats per a tots els públics, com exhibicions, tallers, una pista d'aprenentatge ciclista per a infants i una pantalla gegant per seguir la cursa.\r\n\r\nEl regidor d'Esports de Barcelona, David Escudé, i el director del Tour, Christian Prudhomme, han presidit el tradicional tall de cinta, que alhora dona el tret de sortida als actes previs a l'inici de la ronda francesa. Aquesta tarda, Barcelona es convertirà en un gran aparador del ciclisme mundial amb la presentació dels 23 equips participants en la prova.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\n\r\nPRIMÍCIA\r\n\r\nBarcelona es gasta 145.000 euros per saber l'impacte econòmic del Tour Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n