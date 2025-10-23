Processen un exjugador de l’Espanyol per presumpta agressió sexual a una treballadora del club

Una jutgessa de Barcelona ha processat a l'exfutbolista del RCD Espanyol Álvaro Aguado per una presumpta agressió sexual a una treballadora del club perico durant la celebració de l'ascens a primera l'any 2024. Aquest processament és el pas previ perquè el futbolista, el qual es troba actualment sense equip, vagi a judici.
Els presumptes fets van succeir a la discoteca Opium de Barcelona i per ara cal que la Fiscalia, l'acusació particular i la defensa aportin els seus escrits. Segons ha explicat elDiario.es, s'ha fixat una fiança de 5.000 euros a l'acusat en concepte de responsabilitat civil per si finalment és condemnat, i el cita per al pròxim 3 de novembre per prendre-li una declaració indagatoria.
La jutgessa ha indicat que l'existència d'indicis d'haver comès l'agressió sexual fa que el jugador sigui processat. L'incident va transcórrer en una discoteca el 23 de juny de 2024 i la treballadora de l'Espanyol va denunciar els fets el passat mes de gener. Justament, el fet de denunciar uns mesos més tard ha fet que s'impossibilités la recollida de les gravacions del local.
Així mateix, la magistrada ha destacat que la víctima s'ha "mostrat sincera a l'hora de relatar els fets viscuts", tot i reconèixer tenir records puntuals. La declaració de la víctima ha estat corroborada per diferents testimonis, segons informa elDiario.es, i ha estat sòlida durant totes les declaracions des del moment de denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
L'informe forense s'ha constituït com un "indici suficient" per a processar al futbolista, ja que "avala" la versió de la denunciant. Com també l'existència de whatsapps posteriors als fets, on es reflecteix l'estat anímic de la víctima.
Pel que fa a la declaració del futbolista, va al·legar que la denunciant va ser qui es va llençar sobre seu al lavabo, després que fos ella qui li demanes que l'acompanyis al lavabo justificant que no es trobava bé. Per altra banda, també va expressar que es va assabentar de la notícia a través del club al qual formava part en aquell moment, l'Espanyol, el qual el va informar de la denúncia. L'exjugador perico va finalitzar la seva etapa al club català aquest passat estiu i des d'aleshores es manté sense equip.