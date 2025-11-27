Piqué es converteix en professor de Harvard per un dia

L'exfutbolista del FC Barcelona i creador i president de la Kings League, Gerard Piqué, s'ha convertit en professor per un dia a una de les universitats més prestigioses del món: Harvard Business School (HBS). Allà, a Boston, Piqué ha impartit dues classes als estudiants del màster en Administració d'Empreses arran d'un estudi de cas realitzat per la professora Anita Elberse.
Les sessions impartides per Piqué han posat el focus en la Kings League com a producte d'entreteniment. Durant la seva intervenció, l'exjugador ha compartit les "claus del creixement de la lliga, el perquè de les seves regles innovadores i els següents passos planificats d'expansió global". La Kings League és una lliga de futbol 7, en què cada equip és dirigit per un creador de contingut i els partits tenen normes inversemblants com gols que valen doble. Va estrenar-se el 2023 amb l'edició espanyola i ara s'ha expandit a Sud-amèrica i Itàlia, entre d'altres països.
"Reinventar el futbol"
"És un honor que la Kings League sigui analitzada per una institució tan respectada com Harvard Business School", ha afirmat Piqué. "El nostre objectiu ha estat reinventar el futbol per a una nova generació, i estem increïblement orgullosos del que hem aconseguit en només tres anys", ha assenyalat.
Anita Elberse, experta en la indústria del món de l'entreteniment, i l'investigador associat David Moreno analitzen en el seu estudi com la Kings League ha aconseguit reivindicar el futbol amb les noves audiències. L'estudi aprofundeix en el paper dels equips liderats per creadors de contingut, l'enfocament digital que ha impulsat la competició i unes mecàniques de joc innovadores que han conquistat a milions de joves a tot el món.
"Estem absolutament encantats de rebre a Gerard de nou a Harvard Business School", ha afirmat la professora Elberse. "El que ell i el seu equip en Kings League han aconseguit en només tres anys és espectacular. Sens dubte, està entre l'elit d'emprenedors que estan redefinint la indústria de l'esport avui", ha recalcat.
Tres anys de Kings League
El projecte, creat per Piqué i una sèrie de creadors de contingut ha celebrat el seu tercer aniversari aquest 10 de novembre. Des del seu debut, la Kings League ha portat el seu model a diversos continents i països com Brasil, França, Alemània, Itàlia, MENA i Mèxic, a més de les lligues femenines i masculines a Espanya i amb dues competicions intercontinentals com Kings World Cup Clubs i Kings World Cup Nations.
El darrer mes d'octubre ha fet un rècord d'audiència amb 2.000 milions d'impressions, 1.300 milions de visualitzacions i 2,5 milions de seguidors nous a xarxes socials. Tot i això, amb el pas dels anys les audiències han anat caient.