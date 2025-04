Szczesny reconeix que és fumador: «Si us plau, no em seguiu, no ho feu»

Un dels girs inesperats de la gran temporada del Barça de Flick és a la porteria. La lesió de Ter Stegen al mes de setembre va obligar el club a buscar un substitut amb el mercat tancat. L'opció més convincent va ser la del polonès Wojciech Szczęsny, un porter de gran nivell que just s'havia retirat i gaudia a Marbella de la seva nova vida.

Entenent el Barça com una oportunitat única, Szczęsny va tornar a posar-se els guants i, malgrat començar com a suplent d'Iñaki Peña, va acabar aconseguint la titularitat i ara ja és un indiscutible per Flick. Les seves bones actuacions amb el pas de la temporada, han fet del polonès un jugador estimat pels culers, i amb una peculiaritat que ara ha confirmat.

En una entrevista a ESPN Szczęsny ha confessat el rumor que l'envolta: fuma tabac regularment. "He perdut aquesta batalla. Quan era molt jove vaig crear un hàbit que és molt negatiu per a mi, ho sé. Simplement, no el puc vèncer", va explicar.

Szczęsny, un jugador molt rialler i distés de cara al públic va agafar el seu posat més seriós per entomar el tema del tabac. "Hi ha coses de la meva carrera que és millor no imitar. Intento donar un exemple correcte als meus companys i als nens que ens miren. Però sobre el tema de fumar, si us plau, no em seguiu, no ho feu."