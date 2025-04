Tensió màxima al Reial Madrid: dos jugadors s'encaren i acaben separant-los

Les coses no van bé al Reial Madrid i la tensió escala fins al punt d'un enfrontament entre jugadors. Segons explica El Chiringuito de Jugones, dos futbolistes del club blanc van encarar-se durant un entrenament i la situació es va haver de resoldre amb els seus companys separant-los.

La informació apunta que en l'entrenament de divendres passat va haver-hi un moment de tensió durant un partidet habitual. Antonio Rüdiger i Jude Bellingham se les van tenir per una dura entrada que va portar a un insult i tot plegat va fer escalar la tensió.

🤝 "Se terminaron dando la mano". pic.twitter.com/xZCGQrptIE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 13, 2025

La batussa acaba sent important, tots dos jugadors s'encaren i és quan els companys han d'intervenir. Tal com apunta el periodista Edu Aguirre, la situació se soluciona "molt bé", no va a més, i s'acaben donant la mà. En tot cas, és un reflex de la tensió que es viu al vestidor del Reial Madrid.

L'escena es produeix després de la derrota a la Champions League contra l'Arsenal. Els blancs veuen com el Barça s'allunya quan queden poques jornades de Lliga i, com és habitual, volen posar tots els ous al màxim títol europeu. Ara bé, per avançar a semifinals, hauran de remuntar el 3-0 de l'anada contra els anglesos.