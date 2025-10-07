Jordi Alba, un dels millors socis de Messi, anuncia la seva retirada a final d'any

Durant uns anys, quan Leo Messi arribava amb la pilota a la frontal de l'àrea, sempre mirava a la seva esquerra. Allà hi tenia obert Jordi Alba, que rebia la passada de l'argentí i li tornava una precisa centrada que Messi enviava a gol amb una suau rematada. La jugada es repetia partit rere partit, tot i que els rivals ja la coneixien, i la connexió que Jordi Alba i Messi tenien al camp, també es va traslladar a fora. Ambdós esgotaven plegats els darrers cartutxos de la seva carrera a l'Inter de Miami, i avui, Alba ha fet públic que es retirarà a final de temporada. Als Estats Units la competició acaba, com a tard, al desembre d'aquest any.
Nascut a l'Hospitalet de Llobregat, Jordi Alba va passar-se el futbol base entre el Barça i el Cornellà, però va ser en un altre equip català, el Nàstic de Tarragona, on va debutar com a professional. Després d'un any amb els granes va fer les maletes per anar a València, on va jugar tres anys. A banda de consolidar-se a Primera Divisió, a la capital del Túria va fer un canvi important. L'entrenador Unai Emery el va fer retrocedir de l'extrem al lateral. El canvi de posició no tan sols va millorar el seu rendiment, sinó que li va valdre el seu fitxatge pel Barça l'estiu de 2012.
La seva arribada al Camp Nou va coincidir amb la de Tito Vilanova a la banqueta, i Jordi Alba ràpidament va aconseguir la titularitat. En el seu tercer any al club va ser part important de la Champions que el Barça va guanyar a Berlín. Sempre més destacat al camp rival que al propi, va marcar gols importants i recordats com el que certificava la remuntada contra el Milà als vuitens de final de la Champions del 2013, o el que va donar la Copa del Rei de 2016 contra el Sevilla. Gols a banda, i sobretot a partir de la marxa de Neymar, en els darrers anys al Barça, Alba va destacar pel seu rol assistent. Amb una entesa pràcticament telepàtica amb Messi va arribar a repartir quinze assistències en una temporada.
Amb l'anunci d'aquesta tarda, Jordi Alba tanca la seva carrera amb un gran palmarès. Cinc Lligues, cinc Copes del Rei, una Champions, quatre Supercopes d'Europa, una Supercopa d'Espanya, un Mundial de Clubs i una Eurocopa.
La retirada de Jordi Alba arriba tan sols un parell de setmanes després de la de Sergio Busquets. El mig centre de Badia ha compartit amb Alba gran part de la seva carrera: al Barça, la selecció espanyola i l'Inter de Miami. Ara ambdós pengen les botes i deixen a Luis Suárez com a únic acompanyant exculer de Messi en la seva aventura americana.