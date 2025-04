Un exmetge del Madrid insinua mètodes de dopatge al Barça

L'exmetge del Reial Madrid Niko Mihic s'ha mullat sobre el tema de moda en el món del futbol: els embenats en els canells. El que va ser cap dels serveis mèdics de l'equip blanc durant set anys ha insinuat que aquests elements podrien ser un mètode de dopatge en equips com el Barça.

"Qualsevol metge sap que si vols tenir un accés venós més fàcil és en les mans i en els canells", ha assegurat durant una entrevista amb el diari espanyol Marca. "També podria ser perquè estan designant molts jocs d'estratègia jugant al futbolí i els agafa tendinitis", ha bromejat irònicament.

"No entenc per què ho fan", i ha afegit que, si no és pel motiu que esmenta, que els jugadors ho desmenteixin. "Quin és el secret? No crec que sigui una moda tampoc... un jugador no juga amb això que indica una lesió si no és per alguna cosa en concret", ha sentenciat l'especialista, que encara continua vinculat al club com a assessor sanitari.