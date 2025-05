Un tiroteig interromp una entrevista a un exjugador del Barça

L'exjugador del Barça, Philippe Coutinho, ara al Vasco de Gama brasiler, s'ha vist immers en una situació surrealista durant una entrevista amb els mitjans oficials del club. Mentre responia a unes preguntes a la ciutat esportiva, als afores de Rio de Janeiro, un tiroteig va obligar a aturar l'entrevista.

A l'inici del vídeo se senten uns quants trets, però Coutinho en veure que paren, segueix l'entrevista amb aparent normalitat. Respon fins a tres preguntes i és llavors quan es tornen a sentir trets i Coutinho ja s'atura i pregunta als empleats del club que està passant.

Former #LFC player Philippe Coutinho was doing an interview with his current club @VascodaGama and suddenly gunshots were heard. You could see his reactions too he tried to play it cool: 'Sh**t [laughs]'

pic.twitter.com/lGjas3nJ25