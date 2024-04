Vinicius es burla de Fermín en plena polèmica arbitral pel Clàssic

El Barça va acomiadar-se virtualment de la Lligadesprés de la derrota contra el Reial Madrid (3-2) al Santiago Bernabéu en un partit polèmic marcat per l'arbitratge i els debats al voltant de les decisions del VAR. El gol de Jude Bellingham al temps de descompte van sentenciar uns blaugranes que van desfer-se com un terròs de sucre. El gol fantasma de Lamine Yamal va marcar psicològicament els de Xavi Hernández, que tot i el gol de Fermín per posar-se per davant, no van evitar la remuntada.

I és que precisament Fermín va ser objecte de crítiques i burles a les xarxes socials per la seva efusiva celebració del 2 a 1. El jove migcampista del Barça va intentar posar-se sobre d'una tanca publicitària, amb els braços en creu, una celebració que és marca de la casa per a Bellingham. Els usuaris madridistes a la plataforma X (l'antic Twitter) van fer molta broma de la situació, però un protagonista del Reial Madrid ha sortit el pas.

La broma contra Fermín a X - Nació

Vinícius Júnior, qui va marcar el primer gol dels blancs (de penal), es va burlar de Fermín per haver "intentat" celebrar el seu gol com el migcampista britànic. Amb un emoji, va deixar ben clar davant de milions d'usuaris de la xarxa social que li feia molta gràcia la comparativa i la mofa que havia fet un usuari: "Ell creia que era Jude Bellingham". El brasiler segueix revifant les flames de la polèmica del Classic.