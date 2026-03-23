El Sismògraf 2026 d'Olot programa una vintena de propostes que conviden al benestar i a caminar

La 18a edició del festival Sismògraf d'Olot presenta una vintena de propostes que conviden al benestar i a caminar. Sota el lema "Caminar el món, celebrar el cos", proposa una àmplia programació d'arts vives que posen el cos al centre i que conviden al públic a moure's.
Entre les destacades, hi ha la nova creació de la companyia Mal Pelo amb "WE. Nosaltres i el temps", que reflexiona sobre la identitat i les generacions a partir del moviment i la paraula; "Bang, Bang" de Manuel Roque, Care to Carry de Nick Steur o la proposta de circ contemporani la Cia.Fèmut. El certamen es farà en diversos espais de la capital de la Garrotxa entre el 23 i el 26 d'abril i obrirà el cap de setmana anterior, el 18 i 19, amb el Sismodansa.
El Sismògraf tornarà a convertir Olot en epicentre de les arts en moviment del 23 al 26 d'abril amb una vintena de propostes, que inclouen les que es faran el cap de setmana anterior amb el Sismodansa. El festival engegarà la 18a edició amb una programació que gira entorn de dues línies argumentals que anomenen "Erupcions".
Per una banda, el benestar i de l'altra, caminar. I és que el certamen porta com a lema "Camina el món, celebrar el cos" amb una programació que aplega propostes diverses que van des dels espectacles a sala i al carrer, a accions participatives o caminades que conviden al públic a desplaçar-se.
La directora del Sismògraf, Tena Busquets, defensa que els eixos temàtics "es fan sols" i els espectacles actuen "com a fils conductors". "Caminar és transitar, però també és descobrir, és mirar diferent.... caminar en aquesta edició pretén compartir un espai temps movent el cos: a vegades físicament i d'altres, recordant un itinerari o caminar de manera més filosòfica", remarca Busquets.
En la línia argumental del "Benestar", el festival vol convidar al públic a prendre consciència del propi cos i celebrar la diversitat des de la participació i, alhora, l'experiència contemplativa. Entre les propostes més destacades, hi ha la de Humanhood, "Vortex", una peça de dansa contemporània que convertirà l'escenari en l'ull d'un tornado; 'Mira' de la companyia Eva Durban, una obra intergeneracional que gira entorn de la mirada i com veiem els altres o "Care to Carry", de Nick Steur, que oferirà una caminada on els participants aprendran l'art de dur una pedra al cap. També s'hi emmarca l'acció participativa "Souvenir Tossols", d'Àngels Margarit, que busca transformar el paisatge en una coreografia col·lectiva.
L'altra "erupció", la de caminar, inclou propostes que conviden literalment a fer-ho com la de la companyia belga Voetvolk, prèvia a l'espectacle "Nomadics" o l'itinerari d'arts vives pels marges del Fluvià i el Parc de la Pedra Tosca amb "Passejada vora el riu". La completen la peça de circ contemporani de la Cia d'iElles, "Le lichen prend racine comme Rosa prend le bus" o l'itinerari sonor que proposa Irene Vicente a "Oasi".
A banda d'aquestes, el festival compta amb diverses propostes destacades d'artistes nacionals i internacionals. La nova creació de Mal Pelo, "WE. Nosaltres i el temps", que reflexiona sobre la identitat i les generacions a través del moviment i la paraula; "Bang, bang" de Manuel Roque, que versa entorn de la resistència física; la proposta de circ contemporani de Fèmut "CLAM" o "Aleta", que la Cia. Marc Fernández, que revisita el món casteller des de la dansa contemporània.
La programació es completa amb instal·lacions i accions participatives com "Mapa Bru", de Maria Camila Sanjinés, on el públic construirà col·lectivament una cartografia d’Olot amb fang; "Lady Garden", de Miss High Leg Kick; 'Quan ja no existeixin els humans', una instal·lació de Manel Quintana i Flowers by Bornay que imagina una nova forma de vida posthumana; o "Granotes al cel, aigua a la terra! Rituals i danses de la pluja", amb què Banda Esfèrica invoquen la pluja a través de la dansa, l’espai sonor i la col·laboració del públic.
El festival també inclou projectes que connecten art i territori, com Bufadors, un itinerari d’arts vives al Parc de Pedra Tosca creat amb alumnes de l’INS Bosc de la Coma, o "Notre forêt / Huella", de Morgane i Justine Berthillot, una proposta que combina dansa i cinema documental per reflexionar sobre l'Amazones i els seus conflictes actuals. A més, dins del marc de la Carta Verda, el festival acull "Ara repeteix: D-I-N-S L-A M-U-N-T-A-N-YA", de Job Ramos, una proposta que bascula entre el cinefòrum i la performance.
Per Sant Jordi
Enguany, a més, coincidint amb la diada de Sant Jordi, el festival oferirà "Sant Jordi Balla", una programació especial que connectarà llibres i dansa a la biblioteca Marià Vayreda que començarà amb la "Visita Ballada a la biblioteca", amb Toni Jodar, que posarà el cos i la paraula entre lleixes i lectures per explorar com el cos es relaciona amb els llibres, les històries i els espais de lectura. La programació inclourà també la inauguració de 'La lleixa de la dansa', un espai de la biblioteca dedicat a llibres sobre aquesta disciplina, amb la participació de ballarins, coreògrafs, teòrics i periodistes culturals que compartiran fragments de les seves obres abans de deixar-les disponibles per al públic.
El Sismodansa
El cap de setmana anterior, el 18 i 19 d'abril, el festival obrirà amb el Sismodansa, una programació centrada en la dansa contemporània que actua com a pròleg del Sismògraf i que posa el focus en el cos i el moviment.
L’edició d'enguany inclou "Mira", de la companyia Eva Durban, una proposta que reflexiona sobre la mirada i la relació amb els altres des d’un equip intergeneracional i divers; i "Vortex", de la companyia Humanhood, una peça que transforma l’escenari en un espai d’energia i moviment on els cossos es mouen al ritme d’un paisatge sonor immersiu. El programa es completarà amb "Humanhood:Sync", una meditació col·lectiva oberta a tots els cossos i nivells que tindrà lloc al Parc Nou i que convida el públic a compartir una experiència de respiració, presència i escolta col·lectiva.
Itineraris per a tothom
Per facilitar l’experiència al festival, el Sismògraf proposa diversos itineraris de programació, des d’un recorregut d’iniciació per a qui s’hi acosta per primera vegada fins a un itinerari intensiu per a aquells que volen viure el festival al complet.