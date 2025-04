Olot aplicarà la tarifació social a les escoles bressol aquest 2025

L’Ajuntament d’Olot aplicarà la tarifació social a les escoles bressol municipals el pròxim curs. Serà la primera vegada que s’impulsa aquesta nova fórmula de cobrament a les famílies, la qual es regeix pel nivell de renda de cada llar, en lloc d’un pagament igual per a tothom.

La pròxima matrícula que paguin les famílies de cara al curs 2025-2026 ja comprarà amb aquesta nova tarifació que tindrà en compte la capacitat econòmica i el nombre de membres de la unitat familiar. A través d’aquests dos factors, s’assignarà cada família a un dels set trams que s'han creat (fins ara n’hi havia quatre). El tram més baix pagarà 20 euros mensuals i el més alt 195.

Fins ara, totes les famílies pagaven una taxa fixa d'uns 170 euros al mes i s’atorgaven ajudes a les famílies més necessitades. Ara cada família s’ubicarà en un tram corresponent a la seva situació econòmica, tot i que es mantenen les ajudes del 10% del preu a famílies monoparentals, amb dos o més fills matriculats o amb infants amb altres capacitats. El servei del menjador no serà bonificable.

“Ara tothom pagarà en funció dels seus ingressos. És el primer any que ho fem. És una de les propostes que tenia l’equip de govern. L’objectiu és que, en general, tothom pagui una mica menys”, diu el regidor d’Educació i Cultura d’Olot, Josep Quintana. La nova mesura va néixer en un pacte entre la CUP i l’equip de govern de Junts i ERC per a les ordenances municipals del 2024, però no ha estat fins aquest 2025 que s’ha fet realitat.

Es preveu que la majoria de les famílies passin a pagar menys i n’hi hagi que puguin reduir la despesa fins a 100 euros mensuals. Hi haurà més famílies que pagaran menys del que pagaven fins ara, que no pas que pagaran més. En els casos d’augment de la tarifa, serà d’uns vint euros. Tot plegat, però, suposarà que l’Ajuntament hagi de destinar més diners al finançament de les escoles bressol municipal.

Per al nou model de tarifació social, caldrà que les famílies presentin la seva renda o autoritzar la consulta de dades a l’Agència Tributària corresponent a l’any 2024 en el moment de formalitzar la matrícula. En cas que no es vulgui presentar aquesta informació, les famílies pagaran el tram més alt.

Més places d’I1

La nova tarifació social s’aplicarà a aquelles etapes d’educació infantil que no són gratuïtes. Això, per exemple, no es dona a I2, la qual és gratuïta i finançada per la Generalitat. Això també ha fet que els últims anys hagi augmentat la voluntat de les famílies de portar els seus fills a les llars d’infants i ha col·lapsat algunes línies com la d’I1. L’any passat, per exemple, una quarantena de famílies es van quedar sense plaça i van haver de ser reubicades.

Amb l’objectiu de reforçar l’oferta a l’etapa I1, l’Ajuntament d’Olot també ha anunciat que per al pròxim curs hi haurà 13 places noves a l’escola bressol de Montolivet, gràcies a la reestructuració dels espais i l’organització del centre. A més, també està previst que es puguin desbloquejar 13 places més si fes falta entre altres centres, segons la demanda que hi acabi havent.

Tot això, a l’espera de la construcció d’una nova escola bressol al Nucli Antic d’Olot, la qual podria entrar en funcionament el curs 2026-27. Aquest projecte que ha fet públic el consistori aquest dijous deixa congelat el projecte d’ampliació de l’escola bressol del Morrot.

Preinscripcions

Per al pròxim curs que començarà al setembre, les quatre escoles bressol municipals oferiran 321 places en total: 38 a infantil 0, 121 a infantil 1 i 162 a infantil 2.

La inscripció per optar a aquestes places començarà el pròxim 8 de maig i fins al dia 22 del mateix mes. El tràmit es pot fer telemàticament a oloteducació.cat o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà d’Olot de 8 a 15 h demanant cita prèvia a partir del 2 de maig a la web olot.cat.