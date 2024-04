L'Ajuntament d'Olot obre la porta a introduir canvis tant en el projecte de reforma de Montolivet com en la data de la consulta. Això després de l'oposició veïnal que s'ha fet pública en les últimes hores arran de l'assemblea que va tenir lloc al barri divendres passat, on h van participar unes 200 persones i es va constatar el descontentament amb la proposta de reforma feta per l'Ajuntament fa un mes.

Aquest dimecres, un grup de veïns ha fet arribar un comunicat a la premsa oposant-se al projecte per diferents raons, entre elles la falta de participació que hi havia hagut, la necessitat d'incloure altres obres en la reforma o l'elevat preu que hauran de pagar els veïns per la reforma (entre 3.000 i 9.000 euros, segons la finca).

"Si l'associació de veïns ens trasllada que hi ha massa inputs de què no ha anat com hauria d'anar i ens diuen que hem de revisar el projecte, estem oberts. També a retardar la consulta, el que faci falta", diu l'alcalde d'Olot, Pep Berga, en declaracions a NacioGarrotxa.

Aquest dimarts, l'equip de govern ja es va reunir amb l'associació de veïns, la qual ha decidit actuar de mera transmissora de l'opinió general del barri. "Ens hem trobat amb l'associació de veïns i ens hem emplaçat per trobar-nos i decidir quins són els següents passos. El que no farem és unilateralment prendre cap decisió sense l'associació. Estem oberts a decidir de la mà de l'associació quins han de ser els pròxims passos. El barri necessita una reforma, però no li ve d'unes setmanes o uns mesos", diu Berga.

El consistori defensa que, hi hagi canvis o no, el projecte s'haurà d'acabar votant. Per això, també està disposat a retardar la consulta que estava prevista pel 15 i 16 de juny. De fet, a l'ordre del dia del ple municipal d'aquest dijous hi havia de constar l'aprovació del reglament per fer la consulta, però l'equip de govern l'ha eliminat a l'espera de resoldre la situació.

Soterrament i contribucions especials

Sobre el soterrament del cablejat elèctric i de telefonia, un dels punts que troben a faltar els veïns al projecte de reforma, l'alcalde respon que encariria molt el projecte (uns dos milions més) i que no correspon a l'Ajuntament soterrar uns serveis privats. A més, també especifica que per les condicions urbanístiques del barri seria difícil executar-ho: "En carrers amb blocs de pisos és molt fàcil perquè el tub arriba i amb una simple escomesa ja pots fer que els fils desapareguin. Els enginyers ens explicaven que amb cases unifamiliars és molt més difícil, ja que algunes, a més, no toquen ni el carrer i, per tant, cada particular hauria de fer construir una rasa per connectar amb el carrer".

Sobre les contribucions especials, de les quals s'han queixat també els veïns pel seu elevat cost, Berga diu que són raonables comparades amb altres obres que s'han fet a la ciutat: "No podem pretendre anar incrementant el cost del projecte i treure contribucions. A l'Ajuntament ningú recorda unes condicions amb una proporció tan baixa per part dels veïns. A la plaça Campdenmàs es va fer 50-50 o a Benavent es va fer 70% veïns i 30% Ajuntament, etc. Hem de trobar aquest punt d'equilibri que sigui acceptable que puguin pagar els veïns i no tot hi té cabuda".

La reforma de Montolivet estava pensada per a fer-se en cinc anys a partir del 2025 amb un cost d'onze milions d'euros. Tant l'Ajuntament com els veïns coincideixen en una cosa, el què (la reforma és necessària). Ara falta que es trobin amb el com.