Veïns de Montolivet alcen la veu contra la reforma del barri

Diversos veïns del barri de Montolivet han aixecat la veu en contra de la reforma urbanística que va presentar l'Ajuntament fa un mes. Ho han fet després d'una trobada veïnal que va tenir lloc divendres passat, a la qual hi van assistir 200 persones i va servir per posar de manifest el descontentament general en vers la proposta del consistori.

En un comunicat enviat a la premsa, veïns que van assistir a la trobada es mostren contraris a les accions de reurbanització que planteja l'Ajuntament perquè no s'han consultat prou amb el barri. "No hi ha hagut un veritable procés participatiu de la gent que vivim a Montolivet. L'Ajuntament ha mantingut una escolta poc empàtica i indiferent a les necessitats proposades des del barri", asseguren. Sí que admeten que el consistori s'ha reunit amb la comissió de seguiment del projecte, però que no ha escoltat les propostes que els veïns creien "més necessàries". Entre elles hi ha el soterrament dels cables elèctrics i de telefonia, l'ordenació dels aparcaments o la reutilització de les aigües pluvials.

Per això, consideren que "la veu del barri no és en aquest projecte" i cataloguen la consulta per tirar endavant el projecte com "un atzucac": "Ens trobem davant d'una votació tramposa perquè el projecte ha estat redactat sense fer cas de les aportacions veïnals i amb una resposta tancada amb dues opcions per a votar. El sí ens porta a una despesa inassumible per a gairebé la totalitat de famílies del barri. I el no, ens deixa sense unes reformes necessàries", diu el comunicat.

Els veïns també consideren que el projecte presentat augmenta el risc d'inundacions als habitatges situats a la part baixa del barri "ja que la recollida de les aigües pluvials de tot el barri comptarà amb poques superfícies verdes i un asfaltatge poc porós que pot provocar acumulacions d'aigua sobtades". A part, també es queixen de les quantitats de contribució especial que han de pagar (entre 3.000 i 9.000 euros per propietari, segons les dimensions de la finca) i que el projecte no pot optar a cap subvenció per a reformes sostenibles. En definitiva, consideren que la reforma es basa en un estudi que és "merament l'adaptació d'una plantilla patró" que no s'adapta al barri.

Per tot plegat, els veïns tenen previst fer arribar el descontentament a l'equip de govern aquest dijous al ple municipal a través de la lectura del comunicat i la seva presència a la sala de plens.