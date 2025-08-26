Dues capitals de comarca catalanes veuran passar aquesta setmana La Vuelta 2025. La segona d'elles serà Olot que ho farà aquest dijous 28 d'agost després que Figueres ho faci el dimecres. La capital de la Garrotxa acollirà la sisena etapa de la competició amb un recorregut de muntanya de 171 quilòmetres. Els ciclistes faran la sortida neutralitzada a les 12.35 h de l’avinguda Santa Coloma, 87, davant del supermercat Carrefour, i arribaran al punt de sortida competitiu situat al quilòmetre 1,5 de l’N-260, al Barri de l’Hostal del Sol en sentit a Vallfogona del Ripollès a les 12.55 h.
Consulta tota la informació que necessites saber si vols anar a veure aquest esdeveniment esportiu, considerat com una de les proves ciclistes referents del calendari internacional.
Recorregut i horari
La sortida serà a l’avinguda de Santa Coloma, 87 davant del supermercat Carrefour, a les 12.35 h. Els ciclistes faran sis quilòmetres de recorregut neutralitzat dins d'Olot i passaran per:
- Passeig de Barcelona
- Plaça Clarà
- C. Pare Roca
- Avinguda Reis Catòlics
- Carretera Sant Joan les Abadesses
Un cop arribin a l’N-260, faran la sortida competitiva i recorreran els 165 quilòmetres restants. Els ciclistes passaran pels municipis de Ripoll, Ribes de Freser, Alp, Bellver de Cerdanya i la Seu d’Urgell, i inclourà ports exigents com la Collada de Sentigosa (3a categoria) i la Collada de Toses (1a categoria). L'etapa acabarà a Pal Arinsal (Andorra).
Com arribar a Olot
L’accés a Olot provinent del sud-est, per la carretera C-152 des del municipi de Les Preses, quedarà afectat des de les 7 h del matí del 28 d’agost pels treballs del muntatge i sortida de La Vuelta i fins a les 13.30 h. Durant aquestes hores es recomana accedir a Olot per l’avinguda Sant Jordi.
L’accés a Olot pel nord provinent de Figueres a través de l’N-260 o l’A-26 també quedarà afectat pel pas de la sortida neutralitzada de La Vuelta entre les 12.25 h i les 13.30 h.
Durant aquests dies, hi haurà rutes alternatives i desviaments provisionals a les vies afectades. Totes les afectacions viàries i desviaments estaran marcats amb senyalitzacions i la presència de la Policia Municipal d’Olot i voluntaris de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Olot.
Carrers tallats
Dimecres 27 d'agost, a partir de les 20 h:
Dijous 28 d'agost, de 7 h a 14.30 h:
- Pl. Al·legoria
- Av- Santa Coloma
- C. Madrid
- Tram de l'Av. Sant Jordi
- C. Roure
- C. Castanyer
- C. Avellaner
- C. Pinetell
- C. Fajol
- C. Puig Roig
- C. d'Anglès
- C. Vic
- C. de les Plane
- Ctra. de la Déu amb C. Fajol
- Pl. Pius XII
- Ctra. Vella de la Déu
- C. de la Canova
- C. Toledo
- C. d'Aranjuez
- C. Alacant
- C. Madrid
- Camí de la Teuleria
Zones d'aparcament
S'han habilitat diverses zones d'aparcament:
- Aparcament dels equips: C. Madrid, C/ Bòsnia, Av. santa Coloma
- Aparcament de premsa: C. Lleida
- Aparcament invitats: C. Tarragona
- Aparcament motocicletes de La Vuelta: C. Aranjuez
- Aparcament organització de La Vuelta: C. Puig-Roig
On no es podrà aparcar
Dimecres 27 d'agost, a partir de les 20 h:
- C. Eslovènia
- Av. Santa Coloma
- C. Croàcia
Dijous 28 d'agost, des de la mitjanit i fins a les 14.30 h:
- C. Bòsnia
- C. Macedònia
- Av. de Santa Coloma: entre C. Roure i Puig Roig
- C. Madrid
- C. Puig Roig: entre C. Toledo i C. Madrid
- C. Puig Roig: entre C. Madrid i Av. de Santa Coloma
- C. Tarragona
- C. Lleida
- Pl. Pius XII
- C. d'Aranjuez
- Av. Malatosquer