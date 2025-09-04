Apareixen unes pintades contra Israel a la façana del centre jueu de Girona

Els Mossos d'Esquadra investiguen unes pintades aparegudes a la façana del centre jueu de Girona en contra d'Israel. En concret, a la paret s'hi pot llegir "Israel estat genocida. Silenci = còmplice". La comunitat jueva de Girona ha denunciat els fets, ja que consideren que es tracta d'un "intolerable atac antisemita" i recorden que els practicants de la fe jueva són de "moltes parts del món" i que, des del centre jueu de Girona no tenen "cap ingerència" en les decisions que pren el govern de Netanyahu. Des de la comunitat jueva ja van denunciar atacs antisemites fa uns mesos, arran del conflicte entre Israel i Palestina, on asseguraven que havien d'evitar fer alguns actes de fe o activitats per seguretat.
El coordinador del centre jueu a Girona, Diego Hara, lamenta la situació i assenyala que són una comunitat religiosa "dedicada a la unió, la convivència i la pau, sense cap afiliació política". Per això, Hara considera que "permetre que ciutadans espanyols siguin assenyalats i fustigats per la seva religió constitueix una ofensa directa als principis d’una societat democràtica i civilitzada, i embruta la imatge de Girona, de Catalunya i de tota Espanya".
Hara ha denunciat als Mossos els fets i demana que investiguin aquest fet "amb la màxima celeritat i diligència" i que apliquin tot el pes de la llei als responsables, a més de reforçar les mesures necessàries per garantir la seguretat de la comunitat jueva i prevenir futurs actes com aquest. "La tolerància, el respecte mutu i la convivència pacífica són pilars fonamentals de la nostra societat, i és responsabilitat de tots defensar-los", ha reblat.