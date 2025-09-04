David Fernàndez presenta nou llibre a Arbúcies

L'activista, escriptor i exdiputat de la CUP, David Fernández, presentarà el llibre No Robaràs aquest divendres 5 de setembre a Arbúcies. L'acte serà en format de conversa i hi intervindran Núria Camps, mestra i cooperant, i Jaume Salmerón, activista i exregidor de l'Ajuntament d'Arbúcies per Entesa. La presentació tindrà lloc a les 19:30 hores a la llar d'avis, al carrer Estenedors, 44.
En el llibre No Robaràs, Fernández reflexiona sobre el repartiment desigual dels recursos en un moment en què l'1 % més ric del món acumula el 63% de la riquesa mundial produïda des del 2020. En aquesta obra l'escriptor i activista ofereix una perspectiva nova sobre allò que considera "un robatori estructural" i que afecta les nostres vides en tots els àmbits.
L'autor aborda temes socials i econòmics com els beneficis de les empreses elèctriques o d'aquelles empreses que es dediquen a comerciar amb béns de primera necessitat. Fernández, a les pàgines del llibre, intenta buscar un camí per "sortir de l’estat catatònic" en què ens trobem com a societat i ho fa amb una barreja sorprenent entre l’activisme i la filosofia franciscana.
El llibre s'inclou en la sèrie Deu Manaments de Fragmenta Editorial, que vol repensar els grans temes que preocupen al país d'una manera innovadora seguint la pauta del Decàleg, un conjunt de lleis religioses i morals. No Robaràs, aprofundeix en la crisi de l’habitatge, l’emergència climàtica i el robatori de temps i de salut mental a la classe treballadora, que ha de suportar les conseqüències del capitalisme global.
Els ponents
La ponent Núria Camps és mestra de formació i està especialitzada en avaluació de projectes d'ajuda humanitària, sobretot en l'àmbit de la cooperació internacional. Jaume Salmerón és un activista arbucienc, el poble on va néixer la CUP. Salmerón va ser regidor d'Entesa, una agrupació independent, durant diversos mandats i va deixar la política després de 13 anys de servei públic.
David Fernàndez és periodista i activista pels drets socials i l'alliberament nacional. És responsable de Drets Civils i Polítics d’Òmnium Cultural i participa al Projecte Lliures que treballa amb problemes com la pobresa, l'exclusió social i les desigualtats. Ha escrit assaigs, com Cròniques del 6 . I altres retalls de la claveguera policial (Virus, 2006), Llums i taquígrafs. Atles de la corrupció, el frau i la impunitat als Països Catalans (Pol·len, 2016, en col·laboració amb Àlex Romaguera) i August Gil Matamala. Al principi de tot hi ha la guerra (Sembra, 2017, en col·laboració amb Anna Gabriel).
Entre 2012 i 2015 va ser diputat al Parlament de Catalunya per la CUP, on va reivindicar el dret a l'autodeterminació de Catalunya i va ser membre de dues comissions d’investigació: una sobre la crisi financera i la desaparició de les caixes catalanes i l’altra sobre el frau fiscal i la corrupció.