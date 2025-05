El papa Lleó XIV està «en perfecta sintonia» amb Francesc: la valoració del bisbe de Girona

El bisbe de Girona, Octavi Vilà, considera que el nou papa, Lleó XIV, està "en perfecta sintonia" amb l'antic pontífex, Francesc. El bisbe destaca que Lleó XIV "ha estat un dels grans col·laboradors de Francesc" i per això pensa que mantindrà el rumb de l'anterior bisbe de Roma. El cap de la diòcesi gironina també ha destacat la transcendència del nom que ha escollit i la "crida a la pau" que va fer el nou papa en sortir al balcó del Vaticà.

El bisbe de Girona celebra la proclamació de Robert Prevost com a nou papa i augura que Lleó XIV tindrà una "línia continuista" del camí que va encetar l'anterior pontífex. "Serà una manera de fer diferent, però en perfecta sintonia amb Francesc", ha afegit el cap de la diòcesi gironina. Per a Octavi Vilà, el fet que hagi escollit el nom de Lleó mostra una “sintonia” amb Lleó XII, l'antecessor de Joan Pau II.

Lleó XII, segons ha explicat, "va ser un papa molt important pel seu acostament al món obrer". Vilà creu que el passat com a missioner de Lleó XIV mostra aquesta clara intenció d'acostament a les classes socials més desafavorides. A més, també ha remarcat que en el seu primer discurs dirigís unes paraules en llatí, italià i castellà, però no en anglès. "Això destaca més el seu paper de bisbe que no pas el seu origen nord-americà", ha expressat.

Sobre els reptes que haurà d'afrontar Lleó XIV hi ha el sínode que hauria de sortir a la tardor. Un altre dels objectius que veu Vilà és "la crida per la pau" que ja havia iniciat Francesc i que també Joan Pau II s'havia fet seva durant el seu període. Octavi Vilà destaca que Lleó XIV tindrà "un paper important" en un moment de "crisi global" on hi ha molta tensió geopolítica. Per això considera que la seva referència reiterada a la pau en el primer discurs ja demostra la línia que seguirà el nou pontífex. A més, el bisbe apunta que ja és un missatge que havia difós de forma estesa Francesc "fins i tot en la seva última missa de Pasqua".