Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort en recuperen la possessió

Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni que es va suïcidar han recuperat la possessió dels negocis. Segons detalla l'Ajuntament en un comunicat, la "trista i sobtada mort dels administradors" va provocar el tancament dels set locals de restauració. Des del consistori han agraït la "professionalitat i diligència" de l'administrador de l'empresa TQ-MR family II, Toni Quintana, per resoldre la situació i animen els propietaris a engegar "nous projectes valents".
La parella d'empresaris que es va llevar la vida administrava bars i restaurants del Port de la Selva, alguns dels quals a primera línia de mar. Primer ho va fer la dona, el juny passat, i unes setmanes després ho va intentar l'home, que va ingressar a l'hospital i va morir a finals d'agost. La defunció va provocar el tancament sobtat, al tram final de la temporada d'estiu, dels negocis que administraven.
Després dels fets, el nou administrador de Corvail del Port -l'empresa del matrimoni- va detallar en un comunicat que estava estudiant "la viabilitat de la companyia" i apuntava que la situació és "complexa pels costos i l'endeutament".
L'Ajuntament del Port de la Selva ha informat en un comunicat aquest dilluns que "la totalitat dels propietaris han pogut recuperar la possessió dels seus establiments". Són, en concret, set locals de restauració. En aquest sentit, agraeixen la feina feta a l'administrador de TQ-MR family II i resoldre aquest "problema que afectava els set propietaris en particular i al municipi en general".
El consistori espera poder convertir "aquest terrible contratemps en una oportunitat" i anima els propietaris a encetar "nous projectes valents, de qualitat i diferenciats entre si que donin el valor afegir que el Port de la Selva mereix": "Ben segur que aniran en favor de tothom; propietaris, treballadors, veïns del municipi i visitants".
A més, també demanen que, a l'hora de fer la selecció de personal per als nous projectes, prioritzin els veïns del municipi que han perdut la feina a causa d'aquest "trist succés".