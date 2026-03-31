Girona reforça les bigues de la plataforma de la plaça Catalunya

L’Ajuntament de Girona ha iniciat el reforç de 120 bigues de les 340 de la plataforma de la plaça Catalunya, en el marc d’una actuació d’emergència per garantir-ne la seguretat. Els treballs s'han reprès després d'una pausa obligada a causa de les pluges i la crescuda del riu Onyar, i està previst que s'allarguin uns tres mesos i mig, fins a finals de juny.
El tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ha explicat que la intervenció consisteix a reforçar amb perfils metàl·lics unes 120 bigues que es troben en mal estat: “És com posar unes crosses a l’estructura”. Així i tot, el tinent d'alcalde ha remarcat que es tracta d’una solució provisional.
Les obres es duen a terme a la part inferior de la plataforma, amb l’objectiu d'estabilitzar l'estructura i assegurar-ne la solidesa a curt termini, però Font ha insistit que tot i que aquesta solució els dona un marge, tenen la responsabilitat de decidir "què cal fer amb tota la plataforma”. En paral·lel, el govern municipal ha obert un procés participatiu per definir el futur de la superfície de la plaça, especialment pel que fa al pas de vehicles. L’objectiu és recollir propostes ciutadanes per ordenar l’espai i avançar cap a la seva pacificació, que és un dels compromisos del govern municipal per aquest mandat.
Transformació a mitjà termini
En aquesta línia, la reforma integral de la plaça Catalunya s'entén com un projecte a més llarg termini, però el consistori ja hi treballa i els primers canvis podrien començar a aplicar-se un cop finalitzin les obres, coincidint amb la reforma del carrer Pompeu Fabra. Per ara, però, des de l’Ajuntament expliquen que l'objectiu de les obres actuals és garantir que l’estructura es mantingui estable i segura durant els pròxims anys.