Les comarques gironines registren un 40% més de violacions que el 2024

Les comarques gironines han registrat en els primers sis mesos de l'any 99 violacions, un 40% més que en el mateix període del 2024. Una tendència a l'alça que coincideix amb l'increment d'un 22% de casos agressions sexuals amb penetració a tota Catalunya. A Girona, pel que fa a la resta de delictes contra la llibertat sexual també han crescut amb relació a l'interval de gener a juny de l'any passat un 18% i passen de 201 a 248. També augmenten els intents d'assassinat a la demarcació de 14 a 21 els primers sis mesos de l'any, mentre que els robatoris amb violència baixen un 14%.
A les comarques gironines hi ha hagut 23.859 infraccions penals de gener a juny, segons assenyala l'informe de criminalitat del Ministeri de l'Interior. Una dada gairebé calcada a la que es va registrar els primers sis mesos de l'any del 2024 que van ser 23.831. Una variació que amb prou feines suposa un 0,1% de tota la criminalitat que s'ha registrat a les comarques de Girona durant aquest semestre.
Per delictes, però, sí que hi ha hagut diferències respecte als primers sis mesos d'ara fa un any. D'una banda, destaca l'increment de les agressions sexuals amb penetració que gairebé arriben al centenar en només sis mesos. Es tracta d'un increment destacable que arriba gairebé al 40%, en relació amb el mateix període de 2024.
Unes violacions que han anat a l'alça en el conjunt de les ciutats més poblades de la demarcació. A Girona s'ha passat de 15 a 18 i Figueres de 5 a 8, però on més destaca l'increment ha estat a Blanes on hi ha hagut onze agressions sexuals amb penetració, quan en els primers sis mesos de l'any passat se'n va registrar una. Un increment que també es veu reflectit en la resta de delictes contra la llibertat sexual que s'enfilen un 18,7% més.
Estafes i robatoris amb violència a la baixa
En canvi, les estafes informàtiques és un dels delictes que més baixen, malgrat que amb números absoluts es tracta d'un dels fets més habituals. De gener a juny se n'han registrat 3.430, un 17,2% menys que en aquest interval de 2024. En general, la cibercriminalitat ha baixat a la demarcació un 14%.
Una altra caiguda destacable és la dels robatoris amb violència i intimidació a la demarcació. En total n'hi ha hagut 518. Això són 85 menys que de gener a juny del 2024 i suposa una baixada del 14%. Els robatoris en domicilis baixen un lleuger 0,9%, mentre que s'han robat dos vehicles menys aquest semestre respecte al de 2024, de 365 a 363.
Els furts creixen lleument
Però el delicte que més investiga la policia a les comarques gironines és el furt, de lluny, el més habitual entre els delinqüents. En els primers sis mesos de l'any se n'han comès 6.292, i això suposa un lleuger increment d'un 2,4% respecte al primer semestre del 2024. Una crescuda que ve donada, en bona part, per Salt on s'ha documentat una crescuda de prop del 50% i s'ha passat de 399 a 588 furts d'un semestre a l'altre.
El que també destaca són els assassinats en grau de temptativa. A les comarques de Girona s'ha passat dels catorze del primer semestre de 2024 a 21 aquest. En general, a les dues principals ciutats de la demarcació la criminalitat ha caigut. A Girona ho ha fet un 5,4%, passant de 3.650 fets a 3.453. A Figueres la variació ha estat gairebé nul·la, de 2.027 a 2.013 fets delictius, o sigui, un 0,7% menys.
Lloret de Mar i Olot veuen com la criminalitat cau més d'un 11% i un 14% respectivament, mentre que a l'altre costat hi ha Salt i Banyoles que veuen incrementar més d'un 21% i un 23% respectivament els delictes.