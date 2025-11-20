Un radar de Girona ha posat 6.500 multes en tres mesos

Els quatre nous radars fixos que es van activar a l'estiu a Girona han posat més de 13.250 multes en tres mesos. El que està situat al costat del col·legi Maristes s'ha convertit en un autèntic flagell per als conductors, perquè concentra la meitat de les sancions, amb 6.504. En aquest punt, els cotxes han de circular a menys de 30 quilòmetres per hora.
El regidor de Mobilitat, Isaac Sànchez, assegura que tot i que la xifra de multes és cridanera, al darrere "no hi ha afany recaptatori", perquè els cinemòmetres es van instal·lar en punts sensibles on s'ha corroborat "que la gent corria massa". L'Ajuntament de Girona sí que estudiarà, però, apujar el límit de velocitat del radar de Pedret fins als 40 km/h.
Els nous radars es van activar el 13 d'agost passat i estan repartits entre la frontissa del Güell, l'entrada de Pedret i la carretera Barcelona. A l'hora d'instal·lar-los, l'Ajuntament va escollir aquests punts de la ciutat per diversos motius: perquè els veïns es queixaven que els cotxes hi passaven massa ràpid, perquè s'hi havien registrat accidents o perquè tenen escoles a prop. "Els criteris que van manar van ser, sobretot, els d'accidentalitat i velocitat", concreta el regidor.
"De fet, aquí en anys anteriors la Policia Municipal hi havia situat radars mòbils, i s'havia vist que en aquestes vies els conductors hi circulaven a més velocitat de la permesa", explica Sánchez. En concret, els radars es troben al carrer de Pedret (a l'altura del número 146), a l'avinguda Josep Tarradellas i Joan (a tocar dels Maristes), al carrer del Riu Güell (a prop del número 166) i just passat l'encreuament entre la carretera Barcelona i el carrer de la Creu. En els dos primers punts la velocitat màxima és de 30 km/h; i en els altres dos, de 40 km/h.
Els quatre nous radars de Girona posen 150 multes cada dia
Ara, coincidint amb el primer trimestre d'ençà que es van posar en funcionament, el consistori ha donat xifres dels infractors que han caçat els cinemòmetres i ha revelat que, de mitjana, cada dia freguen les 150 denúncies. De tots els aparells, el que concentra el gruix de les sancions, i amb diferència, és el que hi ha al semàfor dels Maristes, tot i que, durant el setembre, hi va haver uns dies que no va funcionar -aquell mes va posar 689 multes- per problemes amb el sistema.
El regidor de Mobilitat creu que aquí els conductors corren més perquè tant al pont de Fontajau com més amunt de la frontissa del Güell, el límit de velocitat és de 40 km/m. "Hem de recordar, però, que es tracta d'un punt sensible, perquè aquí hi ha l'escola Maristes i, per tant, és important mantenir la seguretat de les moltes famílies i escolars que n'entren i en surten", afirma. Tanmateix, el regidor recorda que tant aquest com els altres tres cinemòmetres s'acompanyen del que es coneix com a radar pedagògic (és a dir, la pantalla que informa els conductors de la velocitat a la qual circulen).