Els camps de boies han protegit la fauna i la flora al litoral empordanès durant el pic de turisme

Un estudi del Consorci de Conservació del Medi Marí ha revelat "l'impacte positiu" per a la fauna i la flora que tenen els camps de boies que hi ha instal·lats en diverses zones del litoral de l'Alt i el Baix Empordà i ha confirmat que han permès protegir-les durant la temporada turística. Concretament, els camps de boies regulen la navegació, protegeixen els banyistes, permeten que el fons marí no es faci malbé amb els ancoratges de les embarcacions i actuen com reserves marines temporals, durant el període de màxima pressió turística a l'estiu, perquè durant l'hivern es retiren.
A través d'un protocol, els experts han analitzat diversos aspectes com la proliferació d'espècies i el seu desenvolupament, així com el manteniment de les praderies de posidònia. Un dels creadors del protocol, Boris Weitzmann, ha explicat que fa més de vuit anys que estudien les zones d'abalisament i de bany durant l'època d'estiu quan hi ha més "pressió turística" amb l'objectiu és delimitar el que anomenen "àrees verdes marines" i que estan protegides per les boies. D'aquesta manera, poden tenir una visió "global" de tot l'espai.
Els experts del Consorci de Conservació del Medi Marí han treballat en diverses zones protegides de Calonge i Sant Antoni, Palafrugell, Begur, Palamós, l'Escala i Castelló d'Empúries. Arran dels estudis, s'ha establert un protocol que és "l'últim gra de sorra" d'un projecte que fa més de vuit anys que dura. "L'objectiu és que la nota vagi augmentant al llarg dels anys o, si més no, que es mantingui", explica Weitzmann.
El que també ha determinat l'estudi és l'impacte positiu que tenen aquests espais marítims que estan abalisats pels ajuntaments i que "protegeixen" tant a banyistes com a la flora i la fauna marina. Un bon exemple són els prats de posidònia. Weitzmann reconeix que, inicialment, creien que les boies serien un problema i que destruirien el fons marí, però la realitat, diu, "és ben diferent". "M'he hagut d'empassar les meves paraules. Tenir barques i boies en una zona amb molta pressió turística, pensàvem que seria negatiu, però el que es veu a la superfície no és el que passa al fons marí", ha remarcat. Una de les claus és que la boia estigui "ben fixada" i no es mogui, tant si és "antiga" amb un bloc de ciment com si és ecològica i està ancorada a una pedra marina. "És vital que el cadenat no s'arrossegui i que quedi fixat", ha insistit.
Banyistes no, però embarcacions sí?
Weitzmann assenyala que un dels problemes amb els quals es troben és un "equilibri inestable" entre qui creu que cal posar el màxim de camps de boies possibles, per evitar que les barques fondegin a prop de les platges i qui considera que no cal abalisar els espais on només es pot arribar amb barca. El creador del protocol considera que en moltes ocasions es tracta d'un "problema de convivència" i reconeix que no és partidari de posar boies "a tot arreu", entre altres motius per l'impacte visual que generen, especialment en un espai com la Costa Brava.
Ara bé, Weitzmann considera que són "molt importants" en llocs puntuals perquè "ordenen el territori, fan la navegació més segura perquè tirar l'àncora sempre és un risc i, de retruc, protegeixen el fons marí", remarca. Des del Consorci assenyalen que, malgrat que inicialment només s'ha dut a terme a la Costa Brava de l'Alt i el Baix Empordà, el protocol és exportable a qualsevol part del litoral de Catalunya, on un ajuntament tingui una zona marina abalisada.
L'exemple de Calonge
Una de les localitats que ha participat perquè l'elaboració d'aquest protocol fos una realitat és Calonge i Sant Antoni. Des de l'ajuntament assenyalen que per a ells és "molt important" que es difongui entre la ciutadania. "La gent veu el que hi ha a fora, però no coneix el fons marí. Si ho difonem i els ho expliquem, la ciutadania valorarà la importància de conservar-lo", explica la regidora de Medi Ambient, Lídia Sánchez. En aquest sentit, des del consistori expliquen que han fet diverses sortides amb biòlegs i els veïns i turistes que vulguin i van a fer immersió lleugera -amb tub i ulleres-. Un cop a dins descobreixen algunes de les característiques de la fauna i la flora i els biòlegs expliquen com les boies preserven el medi.