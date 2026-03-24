Eurecat desenvolupa una plataforma de producció alimentària que té en compte la sostenibilitat

El centre tecnològic Eurecat ha aprofitat l'aparador de la fira Alimentaria+Hostelco, que se celebra a Barcelona del 23 al 26 de març de 2026, per presentar una bateria de solucions tecnològiques destinades a revolucionar el sector agroalimentari. La principal novetat és una plataforma de gestió intel·ligent que utilitza la intel·ligència artificial (IA) per optimitzar la planificació de la producció, integrant de forma simultània variables crítiques com els costos, la seguretat alimentària, la traçabilitat i la sostenibilitat.
Aquesta eina està dissenyada per donar suport a la presa de decisions en entorns productius complexos. Segons Pol Torres, responsable de Tecnologies d'IA d'Eurecat, l'objectiu és incrementar l'eficiència i l'adaptabilitat de les empreses davant les exigències del mercat i la regulació vigent.
La plataforma permet avaluar escenaris i gestionar limitacions específiques, com la curta vida útil dels aliments frescos o els protocols d'higiene. A més, dota les companyies de major flexibilitat per reaccionar davant imprevistos en la cadena de subministrament o canvis en la demanda.
Més enllà de la digitalització
L'aposta d'Eurecat a la fira no es limita al programari. El centre també mostra solucions d'anàlisi biològica i molecular per millorar la salut del sòl agrícola. Mitjançant l'ús de la biotecnologia i ciències òmiques com la -metagenòmica i la proteòmica-, es defineixen estratègies regeneratives per recuperar terrenys degradats. Carol Benedí, responsable de Negoci del Mercat Alimentació, destaca que la convergència entre la IA i la biotecnologia està redefinint la cadena de valor amb processos de precisió.
En l'àmbit de la sostenibilitat, s'han presentat:
- Packaging circular: Nous materials tèxtils sostenibles per a envasos, elaborats a partir de subproductes agroforestals que substitueixen els plàstics convencionals.
- Reciclatge: Tecnologies de reciclatge tèxtil per a l'hostaleria i la certificació RecyClass per garantir la reciclabilitat dels envasos plàstics.
- Noves proteïnes: Recerca en ingredients més segurs obtinguts per fermentació de precisió i l'estudi nutricional de proteïnes alternatives.