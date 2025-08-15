Fracassa el Tractat Global dels Plàstics: «Hem perdut una oportunitat històrica»

Durant dues setmanes s'han reunit 184 països a Ginebra per posar fi al problema salut i ambiental que provoca l'ús de plàstics, però no ho han fet. Després d'unes negociacions limitades per les tensions geopolítiques, els interessos capitalistes i la presència dels lobbies del sector, aquest divendres l'Assemblea de les Nacions Unides ha tancat la reunió sense cap novetat, sense cap acord.
La decisió que es pretenia prendre durant la primera comissió global contra els plàstics no ha arribat i ha decebut arreu del món. Es tractava d'un tema de convivència mundial. "Hem perdut una oportunitat històrica", ha denunciat la portaveu de Noruega.
L'acord no s'ha arribat per petites discrepàncies sinó pel xoc frontal entre dos blocs. Per una banda, se situen més de 100 països, inclosos els membres de la Unió Europea, estats insulars del Pacífic i diversos governs d'Amèrica Llatina i Àfrica. Aquests defensaven un "acord ambiciós" en el que s'establien límits globals obligatoris a la producció de plàstic, com l'eliminació de plàstics d'un sòl ús i la utilització de productes químics perillosos.
Per altra banda, les potències productores de petroli: liderat pels Estats Units d'Amèrica, Xina, Aràbia Saudí i Rússia. Aquest buscaven limitar-se a acordar millores per la gestió dels residus i el reciclatge, un negoci que beneficia als qui produeixen i perjudiquen els països i localitats més pobres del món que s'utilitzen com abocadors.
El diplomàtic equatorià Luis Vayas, membre de l'equip que liderava les negociacions ha intentat arribar a un punt intermedi entre les preferències dels dos blocs, però no ha pogut canviar ni fer cedir les opcions que plasmaven sobre la taula els països.
Els esborranys presentats per l'equip ha qualificat la trobada de Ginebra de "decebedora" i hi ha altres paraules en el text com "inacceptable" i "repulsiu". Diversos científics, coalicions d'acadèmics i plataformes ambientalistes han expressat que hi ha hagut "una rendició als interessos dels petroestats i a la indústria petroquímica".
Una pròrroga estèril
El Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) va auspiciar un procés que constava de cinc rondes de negociacions per aconseguir el Tractat Global dels Plàstics. Les converses havien de culminar el passat desembre a Corea del Sud, però van acabar amb un fracàs total. L'únic acord va ser organitzar una pròrroga de les converses a Ginebra aquest estiu.
Ja s'acumulen 8.000 milions de tones de residus al planeta
Amb la impossibilitat d'arribar a cap acord per aprovar alguna mesura, la producció de plàstics continuarà creixent i es pugui arribar a triplicar l'any 2060. Actualment, cada any se'n posen al mercat quasi 500 milions de tones i un estudi publicat per The Lancet estima que al conjunt del planeta ja se n'acumulen 8.000 milions en forma de residus. A més, alerta que el 75% dels compostos químics mai han estat avaluats.
Un dels objectius ambiciosos que alguns països defensava pel primer Tractat Global de Plàstics era el 40x40. Aconseguir reduir un 40% la producció de plàstic primari l'any 2040 -respecte als valors de 2025-. Tot i que seria un avanç molt important, a la COP29 es va presentar un estudi que destacava que no seria suficient per alinear-se en limitar l'escalfament global a “només” 1,5 °C.