Gran consens social per fer pagar a les petrolieres els danys climàtics

Consens social en fer pagar la crisi climàtica a les petrolieres. Aquesta és la conclusió d'una macroenquesta global impulsada per Greenpeace i Oxfam Internacional i presentada en el marc de la cimera sobre el canvi climàtic de Bonn, la reunió preparatòria de la COP30 que enguany se celebrarà al Brasil.

Un 81% de ciutadans a favor de nous impostos climàtics

El 81% dels enquestats -15.000 persones de 13 estats- estan a favor d’imposar nous impostos a les empreses de gas, petroli i carbó per compensar les pèrdues i danys derivats del canvi climàtic. El percentatge baixa a un 77% a la Unió Europea, però es dispara fins al 89% a l'estat espanyol.



Segons l’enquesta, hi ha un ampli consens entre diferents grups d’edat, nivells d’ingressos i afiliacions polítiques, fins i tot entre votants de partits tradicionalment contraris a pujar impostos. A més, una gran majoria considera que els governs no fan prou per contrarestar la influència de les grans empreses energètiques i dels multimilionaris en la política climàtica.



Aquestes dades es fan públiques l’endemà que 61 científics alertessin a la revista Earth System Science Data que el món només disposa de tres anys per mantenir viu l’objectiu d’evitar un escalfament superior a 1,5 ºC. En aquest context, les negociacions de Bonn busquen acordar la mobilització de fins a 130.000 milions de dòlars anuals per finançar accions climàtiques als països del Sud global.



“La població identifica les grans petrolieres com a responsables de les tempestes, incendis i sequeres”, assegura Mads Christensen, director executiu de Greenpeace. En aquest sentit reclama que aquestes empreses “assumeixin la seva responsabilitat” mitjançant impostos sobre els seus beneficis. “És una qüestió de justícia climàtica”, conclou.



A l'Estat, Greenpeace recorda que l’impost sobre els beneficis extraordinaris de les energètiques va recaptar 26.000 milions d’euros entre 2022 i 2023. Tanmateix, el govern espanyol el va acabar retirant: “Hi ha diners, el que manca és voluntat política”, assegura Pedro Zorrilla Miras, responsable de la campanya climàtica de l’organització.