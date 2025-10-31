S'inaugura el Hub Forestal de Catalunya al Solsonès per posar en valor la fusta

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest divendres el nou Hub Forestal de Catalunya, un centre de recerca especialitzat en l'àmbit de la gestió forestal sostenible, la biodiversitat i la bioeconomia circular. El centre, ubicat a Olius, al Solsonès, i impulsat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, vol accelerar l'ús i la valorització de la fusta local serrada o triturada.
Illa ha iniciat el seu discurs demanant un "canvi de mentalitat" al país davant de la situació en què es troben els boscos i també pels efectes del canvi climàtic. "La majoria de ciutadans de Catalunya diran que tenim poc bosc i que cada cop n'hi ha menys, i és tot just al revés. A Catalunya hi ha molt bosc i cada any creix més. Si no actuem i gestionem tota aquesta massa forestal podem tenir ensurts importants", ha remarcat Illa, tot recordant els dos grans incendis forestals d'aquest estiu a la Segarra i a les Terres de l'Ebre.
El cap de l'executiu ha destacat que el Govern ja està treballant en diferents línies a través "d'equips multidisciplinaris" amb accions com ara les franges de protecció a les urbanitzacions. En aquest sentit, ha dit que les actuacions que es facin han d'anar "de la mà de la ciència" i ha posat d'exemple el nou Hub Forestal de Catalunya. "A través de la ciència hem vist com podem treure rendiment al bosc o valoritzar-los", ha assenyalat Illa.
D'altra banda, el president ha remarcat que és "conscient" que hi ha alguns "colls d'ampolla" com ara les traves burocràtiques o "una visió de les institucions europees que és poc atent a la realitat mediterrània". Per això, ha dit, "el Govern està compromès a anar treballant per anar superant tots aquests colls d'ampolla". "El que he vist avui aquí és enormement prometedor", ha celebrat Illa.
Finalment, el president de la Generalitat també ha demanat "no banalitzar" el canvi climàtic "ni fer-ne broma". Illa ha recordat que aquesta setmana ha estat a València acompanyant els 237 familiars de les víctimes de la dana i s'ha preguntat: "Davant d'això, com pot ser que avui en dia encara hi hagi gent que negui els efectes del canvi climàtic?".
El nou Hub Forestal de Catalunya
El nou Hub Forestal de Catalunya ha costat un total de 3,8 MEUR -finançats en part pels Fons Climàtics- i s'ha construït amb fusta contralaminada del Pirineu. El centre ocupa una parcel·la de 3.900 metres quadrats al terme d'Olius, al Solsonès, i disposa d'un laboratori per a assajos preindustrials, una unitat d'assajos i una planta de prototipatge on es desenvoluparan productes innovadors. Servirà, en general, per la realització dels prototips necessaris per fer les proves prèvies a la certificació dels productes, tant per projectes propis com per tercers, i per acompanyar a les empreses en el procés de certificació a través dels assajos.
El director del CTFC, Antoni Trasobares, ha destacat en el seu discurs que cal actuar ràpidament per "recuperar els paisatges" i generar activitat social, econòmica i ambiental "i fer-ho en base a la ciència i a la col·laboració público-privada". Trasobares ha explicat que, moltes vegades, des de l'àmbit de la recerca es fan investigacions de molt alt nivell que "no acaben d'arribar a la pràctica" i, per això, amb el nou hub, volen ajudar "a que passin coses". "Siguem tan atrevits com sigui possible per fer aquest canvi que s'ha de fer a gran escala", ha reclamat Trasobares.
Donar valor a la fusta local
Avui en dia la majoria de fusta que s'extreu dels boscos de Catalunya va destinada a la llenya o a l'embalatge. Es tracta d'uns productes amb poc valor afegit que amb prou feines cobreixen la despesa d'extreure la fusta del bosc. Per això, el nou hub forestal vol donar un nou valor a la fusta de Catalunya i donar-li nous usos com el constructiu. De fet, el sector de la construcció és responsable d'un 7% de les emissions de carboni i la construcció en fusta permetria evitar-ne una part. Segons alguns estudis publicats, per cada tona de fusta que substitueix el formigó s'eviten dues tones d'emissions de CO₂.
Una de les particularitats del projecte és que és finançat amb el Fons Climàtic, una eina que recapta diners a través de l'impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica. Cada ciutadà que és propietari d'un vehicle que emet CO₂ paga uns 17 euros l'any i, amb els diners recaptats, es financen projectes com el nou hub del Solsonès.