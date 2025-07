Barcelona activa informadors per promocionar els refugis climàtics

Barcelona ha desplegat equips d'informadors en sis districtes de la capital catalana per acostar els refugis climàtics als col·lectius més vulnerables, com ara la gent gran. En torns de matí i tarda, els informadors explicaran durant dues setmanes els espais amb una temperatura confortable disponibles a peu de carrer i també visitaran equipaments, com ara casals de gent gran, per donar-ne informació als usuaris.

La promoció es farà a Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Martí i Sant Andreu, els districtes amb més vulnerabilitat davant la calor, segons defineix el mapa de vulnerabilitat del Pla Clima. El consistori també ha preparat 600 fulletons formatius que inclouen un QR per poder descarregar la informació sobre els refugis propers.

De forma paral·lela, tres equips d'informadors també donaran a conèixer la campanya de microrefugis climàtics perquè més espais establiments comercials es puguin fer servir per fer una aturada breu contra la calor.

Què és un refugi climàtic?

Un refugi climàtic és un espai que ofereix un espai fresc a totes aquelles persones que no puguin aconseguir confort climàtic a casa seva. Poden ser de titularitat municipal o de la Generalitat -per exemple equipaments-, però també poden ser d'una entitat o, fins i tot, de propietat privada. Siguin espais interiors o exteriors, han de garantir una temperatura adequada -amb climatització o amb sistemes naturals-, ombra, aigua i espais d'estada.

A Barcelona, enguany n'hi ha més de 400 en els 73 barris de la ciutat. Segons l'Ajuntament, fins i tot en el moment que n'hi ha menys d'oberts -caps de setmana d'agost-, el 90% de la població en té un a menys de 10 minuts caminant, una xifra que arriba al 99% els dies laborables de juny i juliol.

Més enllà de Barcelona, el llistat recopilat per Protecció Civil inclou quasi 1.200 refugis climàtics arreu de Catalunya, classificats per municipis i comarques. Si en buscar el nom d'una població no apareix al llistat, significa que no en disposa cap o que l'ajuntament no ha facilitat la informació a la Generalitat. Totes les instal·lacions també es poden visualitzar en el següent mapa interactiu.