El Govern calcula ara que «només» queda un milió de tones d'amiant per retirar a tot Catalunya

El Govern calcula ara que queden un milió de tones d'amiant per retirar a tot Catalunya. L'executiu ha fet pública aquesta dada en la sessió plenària de la Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant d'aquest dilluns. El nou càlcul, que redueix les darreres estimacions fixades entre els dos i els tres milions de tones, es basa en les dades obtingudes de l'anàlisi de cobertes elaborada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (IGCC); els censos que han fet institucions públiques com la Generalitat; els que estan desenvolupant els ajuntaments; i les dades sobre canonades, baixants i dipòsits facilitades per empreses subministradores d'aigua. La futura llei per a l'erradicació de l'amiant podria aprovar-se a finals d'any.

Les estimacions que es donaven per bones fins ara es basaven en la quantitat de tones, quatre milions, d’amiant que havia rebut Catalunya fins a la seva prohibició. Les dades sorgien d’un informe de l’any 2001 que ja parlava que més o menys la meitat del material ja hauria estat retirat en forma de runa. De fet, el passat mes de desembre quan es va aprovar de nou el projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant, l'executiu ja va apuntar que les darreres estimacions situaven aquesta dada entre els 2 i 3 milions de tones. A banda, l'any 2021 l'Institut Cerdà va fer un altre informe en què ja xifrava la quantitat màxima en 1,9 milions de tones.

La dada ha estat facilitada als membres de la comissió reunits aquest dilluns, entre els quals hi ha diferents departaments de la Generalitat, com Presidència, Territori o Salut; institucions públiques, com les diputacions o l’Ajuntament de Barcelona; entitats municipalistes, com la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis o Micropobles de Catalunya; agents socials com les patronals Foment o Pimec i els sindicats CCOO i UGT; associacions d’afectats i entitats veïnals.

A banda de l’actualització de la xifra de fibrociment que s’ha de retirar, la reunió ha informat de com evoluciona la tramitació de la Llei per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya, que podria aprovar-se a finals d’any. També s'ha proposat que el Pla Nacional, del qual emana aquesta comissió, se sincronitzi amb la futura llei.

Suport al món municipal

A més, a la reunió s’ha informat de la bateria de mesures de suport al món municipal que ha posat en marxa la Generalitat, com ara les subvencions que s’ofereixen a través de l’Agència de Residus de Catalunya, les activitats formatives per al personal municipal, dels consells comarcals o diputacions, l’assistència a municipis per elaborar els censos, o el nou servei que s’ha creat per informar els ajuntaments de l’inici d’obres de desamiantat al seu municipi.

Per la seva banda, la Diputació de Barcelona i la Generalitat han aprofitat l'ocasió per mostrar el seu suport per avançar en la retirada de l’amiant a Badia del Vallès. Aquest procés podria començar abans de finalitzar aquest 2025.