El primer moll elèctric del port de Barcelona estalvia 2.300 tones de CO2

Ara fa un any el port de Barcelona va ser pioner en convertir-se en el primer de la Mediterrània en connectar un gran vaixell portacontenidors a la xarxa elèctrica. Des d'aleshores, el primer punt de connexió de la infraestructura ha permès estalviar 2.300 tones de CO2, una quantitat equivalent a la que poden arribar a captar unes 450 hectàrees de boscos al nostre país.
Electrificar tots els molls l'any 2030
Just ara fa un any el vaixell MSC Mette, un dels portacontenidors més grans del món, es va connectar al primer sistema onshor power supply (OPS) del port de Barcelona. Aquest fet va permetre que apagués els motors i deixés de generar emissions de CO2. Era la primera vegada que es feia una operació d’aquestes característiques en un port de la Mediterrània i des d'aleshores s'ha repetit 30 vegades per part de 17 vaixells.
Durant aquests 12 mesos, el punt de connexió elèctrica ha subministrat quasi 3,4 milions de kWh d’energia d'origen renovable. S'arriba a la meitat d'aquesta prova pilot que ha de servir per tenir dades en l'operativa a l'hora d'estendre aquest sistema al conjunt de la instal·lació portuària. En aquest sentit, el pla Nexigen pretén electrificar tots els molls de de creuers, ferris i contenidors abans del 2030.
“El més rellevant és que hem aconseguit integrar una operativa molt complexa i innovadora dins de l'operativa ja existent, prioritzant sempre la seguretat i l'eficiència. Hem optimitzat processos, millorat procediments, coordinat a les diferents parts implicades i compartit informació en temps real”, explica Ana Arévalo, cap del departament de Shorepower del Port de Barcelona.
Primera connexió elèctrica per a creuers
A banda de la connexió elèctrica per a portacontenidors -a la terminal Best-, aquesta primavera també es va estrenar la primera per a creuers, a la terminal de ferris del moll de Sant Bertran que explota Grimaldi. A més, s'han iniciat els treballs per construir-la a la de l'empresa MSC, així com la nova subestació Port i el desplegament d’una nova xarxa de mitja tensió que permetrà fer arribar l’electricitat a tots els molls on s'instal·laran sistemes OPS.