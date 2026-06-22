El SEM atén 112 persones entre diumenge i dilluns per l'onada de calor

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 112 persones entre diumenge i dilluns a causa de l'onada de calor. Ho ha explicat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, que ha detallat que la meitat d'aquestes consultes han requerit atenció presencial per part de personal mèdic, mentre que la resta s'han resolt a través del 061, i ha fet una crida a la "prudència".
Remarca que s'ha intensificat la vigilància per "minimitzar" el risc d'incendis, molt elevat per les altes temperatures, la baixa humitat relativa i la coincidència amb Sant Joan. Amb tot, ha descartat mesures "generalitzades", com restringir l'accés a parcs naturals. Per la seva banda, els Bombers augmentaran un 30% la xifra d'equips durant la revetlla. Després d'una nova reunió del Comitè Tècnic, la subdirectora ha advertit que Catalunya es troba ara mateix en el moment “àlgid” de l'onada de calor i ha remarcat que les temperatures elevades i persistents tenen una afectació especial sobre la salut de les persones, sobretot als col·lectius més vulnerables.
La situació meteorològica també manté elevat el risc d'incendi forestal. Les altes temperatures, la baixa humitat relativa i la coincidència amb la revetlla de Sant Joan obliguen a actuar amb la màxima prudència: "Hem de ser molt vigilants i molt curosos", ha afirmat Solé que ha dit que s'estan intensificant les tasques de vigilància per la revetlla. Així, ha recordat que està prohibit encendre foc o llançar material pirotècnic a menys de 500 metres de zones forestals.
Un avís per a Sant Joan
La subdirectora de Protecció Civil ha demanat que l'ús de petards i coets es limiti als espais habilitats i adequats i ha advertit que el risc no es concentra únicament en l'entorn forestal, ja que també es poden originar incendis en zones urbanes si algun artefacte impacta contra tendals, finestres o altres elements inflamables. En aquest sentit, Solé ha destacat que molts ajuntaments habiliten espais específics per utilitzar pirotècnia amb seguretat i ha considerat recomanable concentrar aquesta activitat en llocs i horaris determinats. Tot i l'elevat risc, també ha descartat, ara per ara, l'aplicació de mesures “generalitzades” com el tancament de parcs naturals. Ha assenyalat que aquesta opció només es plantejaria si la situació empitjorés.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat incrementaran un 30% el nombre de comandaments, equips terrestres i efectius de coordinació durant la nit de Sant Joan. El dispositiu també comptarà amb el reforç dels Grups d'Actuacions Forestals (GRAF) i dels Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF). L'inspector dels Bombers Miqui López, ha explicat que la principal preocupació del cos és la "simultaneïtat de serveis" que es produeix habitualment durant la revetlla.
López ha recordat que es tracta de la nit amb més activitat de l'any perquè coincideixen unes condicions meteorològiques favorables a la propagació del foc amb un ús intensiu de petards i altres elements pirotècnics. Per això, ha apel·lat a la “responsabilitat ciutadana” per reduir al màxim els incidents i facilitar la tasca dels serveis d'emergència. També ha remarcat que la calor i l'estat del combustible vegetal - en relació al fet que moltes zones es troben en època de sega - afavoreixen la propagació dels focs.