Viatjar amb transport públic de TMB estalvia 1,6 tones de CO2 al dia

Els desplaçaments amb metro i autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) permeten estalviar 1,6 tones de CO₂ diàries, l'equivalent a les emissions que generarien 1,7 milions de cotxes fent trajectes similars, segons dades de l'operadora. El càlcul parteix de les validacions de passatgers del 2024, que van arribar als 684 milions. Si aquest volum d'usuaris hagués optat pel transport privat, s'haurien emès unes 430.000 tones de CO₂.
Una eina per conscienciar sobre les emissions
Coincidint amb el dia Mundial sense cotxes, TMB ha incorporat a la seva web i aplicació mòbil una nova funcionalitat que mostra la contaminació de cada trajecte en transport públic i el compara amb l'equivalent en vehicle privat. L'empresa recorda, a més, que des de finals de 2024 el 25% de la seva flota d'autobusos són de zero emissions, amb 46 vehicles d'hidrogen i 196 totalment elèctrics.
Vaga indefinida dels vigilants del metro
La jornada, però, també ha quedat marcada per l'anunci d'una vaga indefinida del personal de seguretat del metro, que començarà aquest dimarts. Els sindicats UGT, CCOO i el comitè d'empresa de Barcelona Securitas denuncien que fa vint anys que els salaris no s'actualitzen i alerten que la manca de personal posa en risc tant els usuaris com els treballadors.
Reivindicacions i malestar sindical
Els representants sindicals asseguren que les condicions salarials són “precàries” i no s'ajusten a la responsabilitat del servei, alhora que denuncien un augment de les agressions físiques i verbals. També critiquen que els vigilants no reben la formació adequada per afrontar situacions crítiques i que pateixen estrès laboral per la falta de descansos.
La vaga s'ha convocat coincidint amb les festes de la Mercè, un moment de màxima afluència d'usuaris al metro. Tot i lamentar les molèsties que pugui generar, els sindicats defensen que l'aturada busca visibilitzar unes problemàtiques que segons, afirmen, TMB i les empreses subcontractades del servei s'han negat a abordar.