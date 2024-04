Les emissions dels cotxes a Europa no han disminuït en la darrera dècada

Una realitat incòmoda. Les emissions dels cotxes no estan disminuint. Ho adverteix el Tribunal de Comptes Europeu en un informe publicat aquesta setmana. “Malgrat les grans ambicions i els estrictes requisits, la majoria dels vehicles convencionals continuen emetent tant CO2 com fa 12 anys”, apunten els auditors.

Al mateix temps, el document veu els combustibles fòssils alternatius -com els biocarburants o l'hidrogen- com una opció “encara incerta”. En aquest sentit, parlen del vehicle elèctric com la principal opció per assolir l'objectiu de zero emissions i insten les institucions a adoptar “mesures urgents” per garantir la producció d'aquests automòbils a Europa i fer front a la dependència estrangera.

Cotxes més eficients, però més grossos i potents

Els vehicles en la darrera dècada han aconseguit ser més eficients. Això, en principi, hauria de garantir una reducció de les emissions, però a la pràctica no està passant. El volum dels vehicles ha augmentat un 10% i la potència, de mitjana, un 25%.

És el fenomen que es coneix com aautobesity i que no només acaba provocant més contaminació -també de partícules per les frenades-, sinó més risc d'atropellament i dificultats d'aparcament, tant en superfície com especialment en els aparcaments coberts pensats per vehicles molt més petits.

En un informe previ, el mateix Tribunal de Comptes Europeu advertia que no hi havia garanties que les emissions que declaraven els fabricants sobre els seus vehicles, després no se superessin una vegada els vehicles es posaven en circulació.

Les dificultats de l'electrificicació de la mobilitat

En l'informe, el Tribunal de Comptes assenyala que Europa fabrica menys del 10% de les bateries en l'àmbit global i, alhora, la gran majoria d'aquestes les produeixen empreses no europees.”Els auditors constatem que la indústria europea de bateries va endarrerida respecte a la competència mundial”, resumeixen.

En el mateix sentit, lamenten que el cost de les bateries fabricades a la UE és encara “més elevat del previst”, un fet que "inevitablement afecta a la seva competitivitat envers altres actors mundials”. A proposta d'això, creuen que, “si la capacitat i la competitivitat de la UE no creix significativament, es corre el risc que la revolució de l'automòbil elèctric a Europa depengui de les importacions i vagi en detriment de la seva indústria".

Finalment, consideren que el nombre de punts de recàrrega encara són “escassos i distants entre si”, concentrats majoritàriament tan sols a França, Alemanya i els Països Baixos. “Viatjar per Europa en cotxe elèctric encara està lluny de ser una tasca senzilla", lamenten, tot subratllant la importància d'ampliar el parc de carregadors per evitar que la manca d'infraestructura “esfondri l'aposta pel cotxe elèctric”.