Una gran dessalinitzadora flotant al port de Barcelona també evitarà noves restriccions a la tardor

El Govern aposta ara per instal·lar dessalinitzadores d'emergència per evitar la fallida hídrica del país en plena emergència per sequera. Concretament, situarà una dotzena d'instal·lacions mòbils a la Costa Brava nord així com una de grans dimensions flotant al Port de Barcelona. Aquesta mesura no només descarta augmentar les restriccions a l'estiu i també a la tardor, sinó també la possibilitat de portar aigua amb vaixells, una mesura que el conseller David Mascort ha admès que suposava poc volum d'aigua a un cost molt elevat.



Pel titular d'Acció Climàtica, aquesta decisió suposa que "malgrat que les condicions d'emergència s'asseguri que tothom tindrà accés a l'aigua que necessita". En aquest sentit, ha destacat que les actuacions d'emergència per "allargar els recursos que hi ha als embassaments" es combinen amb l'estalvi que estan fent tots els usuaris que se situa al voltant del 10% tant a la regió metropolitana de Barcelona com a l'Alt Empordà, la zona on s'ubicaran les dotze dessalinitzadores mòbils.

Una gran dessalinitzadora flotant de 100 milions d'euros

La dessalinitzadora més gran s'ubicarà al port de Barcelona. Serà flotant i suposarà una inversió de 100 milions d'euros. En aquest sentit, produirà fins a 14 hm3 d'aigua a l'any, un fet que equival al 6% del consum de l'àrea metropolitana.

La nova dessalinitzadora entrarà en servei a l'octubre. És el moment, com va avançar Nació, que el sistema Ter-Llobregat podria entrar en emergència 2 si en els mesos vinents no plou. D'aquesta manera, els nous recursos que subministraria la dessalinitzadora flotant -uns 40.000 metres cúbics diaris- evitarien augmentar les restriccions.

Ubicada a sobre una barcassa -un vaixell amb molt poc calat-, l'aigua tractada anirà directament a la xarxa de distribució i, per tant, a les aixetes dels veïns de Barcelona, com passa amb la instal·lació existent al Prat de Llobregat o a Blanes. De fet, el punt on estarà instal·lat al moll de l'energia està a escassos 30-50 metres d'un dels dipòsits del port, segons fonts d'Aigües Ter-Llobregat.

La instal·lació s'ha encarregat a Abengoa. L'objectiu d'Acció Climàtica és utilitzar-la durant cinc anys, el temps necessari perquè entrin en funcionament les futures grans infraestructures de regeneració i dessalinització. "Amb aquesta aigua en farem prou", ha assegurat amb rotunditat Mascort. "Si d'aquí a cinc anys no cal, ens la vendrem", ha afegit.

El Govern assegura que estava al full de ruta

L'anunci de la dessalinitzadora flotant, poques setmanes abans de les eleccions, es produeix en el moment que s'ha pogut tancar l'acord amb l'empresa constructora. "En el full de ruta hem tingut totes les opcions, també aquesta i altres que s'han descartat", ha explicat David Mascort.

En aquest sentit, ha admès que si fa sis mesos haguessin pogut trobar una empresa per produir-la "potser ja la tindríem". En el cas de les dessalinitzadores mòbils, el primer contacte va ser el setembre de 2023, segons ha assegurat el conseller d'Acció Climàtica.

Dotze dessalinitzadores que evitaran els pous d'emergència a l'Alt Empordà

A l'Alt Empordà ja hi ha 12 municipis en emergència 2. El Consorci de la Costa Brava havia apostat, entre altres mesures d'emergència, per construir nous pous, un fet que havia provocat mobilitzacions dels pagesos i també sabotatges. La decisió de la Generalitat d'instal·lar dessalinitzadores mòbils suposarà paralitzar els pous i una inversió total de 10 milions d'euros, a repartir a parts iguals amb el consorci.

Les dessalinitzadores mòbils s'ubicaran a: