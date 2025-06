Catalunya aposta per Tarragona com a port de l'eòlica flotant

La badia de Roses, a la Costa Brava, és l'única zona de Catalunya declarada apta per acollir un parc eòlic marí. Més enllà de l'emplaçament, caldrà tenir un port de referència per a les tasques de construcció i logística, un hub que podria situar-se al Principat, però també al País Valencià o al sud de l'estat francès. En aquest sentit, la Generalitat aposta pel port de Tarragona i ho ha volgut solemnitzar en un acte institucional celebrat aquest dijous.

300.000 metres quadrats per ser un hub per a l'eòlica flotant

El port de Tarragona pretén esdevenir un hub per a la construcció i la logística de l'eòlica marina flotant, per als futurs parcs de la Costa Brava, Menorca i altres zones del Mediterrani. Per fer-ho possible, l'autoritat portuària destinarà 300.000 metres quadrats de les seves instal·lacions a aquesta activitat. Concretament, al Moll de Balears i al futur contradic de Ponent. El seu president, Santiago J. Castellà, ha explicat en l'acte d'aquest dijous que s'han posat en contacte amb una vintena d'empreses, amb nou de les quals ja han signat acords de confidencialitat.

Des del port tarragoní defensen que “estan molt ben posicionats”, tant per la distància respecte als futurs parcs eòlics marins, com per les mateixes característiques de la infraestructura, en qüestions de calor i dels futurs espais que es construiran. En aquest sentit, han anunciat una inversió de fins a 75 milions d'euros per poder acollir aquesta activitat.

La Generalitat ha volgut donar suport públicament a l'aposta de Tarragona per l'eòlica flotant amb la presència de la consellera Sílvia Paneque. “El Govern està totalment compromès perquè Tarragona esdevingui un nucli crucial en el desplegament d'aquesta eòlica marina flotant a la Mediterrània occidental”, ha afirmat la titular de Territori.