Catalunya regula per primer cop les comunitats energètiques i les bateries per a l’emmagatzematge d’electricitat

Catalunya regula per primer cop les comunitats energètiques, creant un registre d’aquestes entitats i permetent la participació d’ens locals, que els podrien cedir sòl per a instal·lar plaques. El consell executiu ha aprovat un decret treballat amb ERC i els Comuns que també defineix la tramitació que hauran de seguir les instal·lacions per emmagatzemar electricitat amb bateries, que redueixen el risc d’apagada elèctrica i que actualment compten amb 134 projectes en tramitació.
La norma també facilita el traspàs de projectes no posats en servei per minimitzar la renúncia dels promotors, fet que, segons la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, facilita l’entrada de promotors que no busquen rendibilitats tan elevades i arrelats. La normativa, que s’haurà de convalidar al Parlament i té garantits els suports, restringeix la instal·lació d’energies renovables en sòls de regadiu.
El document també incorpora mesures per incrementar la participació de la ciutadania en el sistema i preveu la creació de taules de diàleg social a cada vegueria.
També contempla la possibilitat d’instal·lar línies elèctriques en espais propers a la xarxa viària i es regula la figura de les pèrgoles solars, que fins ara es consideraven com a nova edificabilitat i requerien permisos “llargs i feixucs”.
A diferència de la normativa anterior, que es va haver de retirar per falta de suports, el text no inclou la consideració d’interès públic superior de totes les instal·lacions generadores d’energia renovable.
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha detallat que aquesta categorització generava “recels” en l’àmbit territorial per una possible “implementació automatitzada” dels parcs. La titular de Territori ha afegit que es podran tramitar com a interès públic superior “infraestructures com les teulades de petites i mitjanes empreses”.
La norma avança en la simplificació administrativa i permetent la transmissió d’autoritzacions administratives de projectes no posats en servei, per minimitzar les renúncies de promotors. També s’incrementa fins als 500 kW de la potència mínima necessària per necessitar l’autorització administrativa; i s’agilita la tramitació per millorar o repotenciar la infraestructura de transport i de distribució d’electricitat.
Paneque ha afirmat que aquest decret és un “pas endavant per les comunitats energètiques” i també per les bateries que “no estaven ben recollides en la tramitació”. A partir d’ara, els parcs d’energies renovables que estiguin en funcionament no hauran de fer un procediment nou per incorporar aquestes bateries.
A més, la normativa crea un registre de comunitats energètiques, i també es regula la participació dels ens locals en aquestes comunitats, i se les dota de més autonomia. La portaveu ha afirmat que els Ajuntaments podran cedir a aquestes comunitats espais per a instal·lar plaques solars.
Preguntada per la petició de les empreses elèctriques d’allargar la vida útil de la central nuclear d’Almaraz, la titular d’Habitatge i Territori ha defensat que el Govern està centrat en l’impuls de les energies renovables com s’ha demostrat amb el decret llei aprovat aquest dimarts. D’altra banda, ha recordat de l’existència d’un Fons de Transició Nuclear per generar activitat econòmica a Ascó i Vandellòs un cop tancades les centrals.
Segons Paneque, els alcaldes de la zona “han rebut una allau de possibles projectes d’inversions que es puguin finançar amb aquests recursos econòmics”.