Paneque confia que Catalunya «es posarà al dia en renovables» amb la nova planificació elèctrica

Sílvia Paneque ha afirmat aquest dimecres que la planificació elèctrica per al 2030 que el govern espanyol prepara per a Catalunya permet que el país pugui "posar-se al dia" en energies renovables. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ho ha dit a la sortida de la reunió que ha mantingut a Madrid amb el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groizard.
A parer de Paneque, la proposta de l'executiu estatal, que entra ara en fase d'al·legacions, "significarà un salt qualitatiu i quantitatiu important per a la transició energètica de Catalunya", així com per "atendre" projectes "estratègics" en l'àmbit econòmic i de transició hídrica.
La consellera ha explicat que la reunió d'avui ha estat un primer contacte, i que en el període d'al·legacions el Govern i l'executiu estatal treballaran per acabar-lo d'ajustar a les necessitats catalanes. Però Paneque ha celebrat que "en el traç gruixut" d'aquest primer esborrany "s'atenen" les peticions de l'equip de Salvador Illa.
Així, el document fa seves bona part de les "projeccions energètiques" que recull la Generalitat a la Prospectiva Energètica de Catalunya (Proencat) 2050, que inclou que la nova generació d'electricitat a partir de fonts renovables pogués ser atesa a les noves xarxes de distribució. En aquest sentit, Paneque ha celebrat que el document que elabora el govern espanyol atén "tant la generació de renovables com els projectes d'emmagatzematge".
A banda, s'atenen també altres aspectes energètics com les dessalinitzadores (tant la de la Tordera, com la de Cunit com la que s'ha d'ubicar al nord de la Costa Brava), projectes relacionats amb el polígon petroquímic de Tarragona per descarbonitzar l'economia catalana, iniciatives a l'entorn de les Tres Xemeneies o un paquet d'infraestructures relacionat amb els ports i els eixos ferroviaris.