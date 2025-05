El govern espanyol avisa que no es tancarà cap nuclear si no hi ha garanties de subministrament

La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra per la Transició Ecològica, Sara Aagesen, ha negat en una entrevista a La Vanguardia que la crisi elèctrica qüestioni el calendari per tancar les centrals nuclears i ha assegurat que no es tancarà cap instal·lació si no hi ha "garanties" de subministrament. Gairebé una setmana després de l'apagada, Aagesen ha afirmat que aquest ancoratge no és necessari en el cas de les nuclears i ha defensat les renovables i les interconnexions.

Amb tot, la cap de Transició Ecològica ha dit que a Catalunya hi ha temps "per saber què es pot fer i què no". Això, mentre ha mantingut que el govern espanyol encara no sap "qui va fallar" en l'apagada, però que hi va haver "un cúmul de situacions". "Totes les hipòtesis estan sobre la taula", ha recordat, tot assenyalant que l'executiu espanyol no vol alimentar teories sense tenir la informació.

La vicepresidenta tercera ha admès que pot ser "frustrant i estressant" no comptar ja amb respostes, però que cal "rigor tècnic". Així mateix, ha rebutjat demanar per ara la dimissió de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, perquè "no hi ha motius" i ha demanat esperar a conèixer les causes per prendre les mesures necessàries per garantir que no es repeteixi. "Només llavors es podran demanar responsabilitats", ha puntualitzat.

En línia amb altres responsables del govern espanyol i català, Aagesen ha titllat d'"irresponsabilitat" culpar les renovables de l'apagada de dilluns i ha criticat que és "simplista" des del punt de vista tècnic i ha assenyalat "interessos". "Fa molt temps que hi ha qui vol estigmatitzar les energies verdes", ha reblat. En tot cas, la vicepresidenta també ha negat que l'apagada hagi espantat les inversions en renovables a l'Estat i ha apuntat a tot el contrari.